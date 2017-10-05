موعد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 يوم الخميس 5-10-2017 والقنوات الناقلة لتصفيات أمريكا الجنوبية

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موعد مباراة الأوروغواي وفينزويلا في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة، يحل منتخب الأوروغواي ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب فينزويلا يوم الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في إطار الجولة السابعة عشر من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة الأوروغواي وفينزويلا:-

سوف تُقام مباراة الأوروغواي وفينزويلا يوم الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً من يوم الخميس بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة الأوروغواي وفينزويلا:-

ستكون مباراة الأوروغواي وفينزويلا منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م في روسيا، على أن يتم نقل مباراة الأوروغواي وفينزويلا تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 3 المشفرة بصوت المعلق حسن العيدروس.

أخر تحضيرات منتخب الأوروغواي لمباراته أمام منتخب فينزويلا:-

سيدخل منتخب الأوروغواي المواجهة تحت قيادة مدربه المخضرم أوسكار تاباريز عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل الحفاظ على مركزه الثاني في جدول ترتيب التصفيات، حيث يتواجد منتخب الأوروغواي في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 27 نقطة، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أنه في حالة حدوث أي تعثر لمنتخب الأوروغواي في أخر لقائين له سواء بالتعادل أو بالخسارة فقد يفقد ذلك المركز وربما يفقد حتى مقعده المؤهل إلي المونديال نظراً للمنافسة الشرسة حتى هذه الجولة قبل الآخيرة من عمر التصفيات بين 7 منتخبات.

علماً بأن منتخب البرازيل يُعتبر هو المنتخب الوحيد من قارة أمريكا الجنوبية الذي ضمن مقعده بشكل رسمي في المونديال المقبل على الأراضي الروسية.

مشوار منتخب الأوروغواي في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 حتى الآن:-