موعد مباراة تشيلي والإكوادور يوم الجمعة 6-10-2017 في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة تشيلي والإكوادور في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يصطدم منتخب تشيلي بضيفه منتخب الإكوادور في مباراة نارية من العيار الثقيل بين المنتخبين في يوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر أكتوبر الحالي في العاصمة التشيلية سانتياغو، وذلك في إطار الجولة السابعة عشر من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة تشيلي والإكوادور:-

سوف تُقام مباراة القمة بين تشيلي والإكوادر في يوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر أكتوبر الحالي في العاصمة التشيلية سانتياغو، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة تشيلي والإكوادور:-

ستكون مباراة القمة المرتقبة والمنتظرة بين منتخب تشيلي ومنتخب الإكوادور منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م في روسيا، على أن يتم نقل مباراة تشيلي والإكوادور تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 2 المشفرة بصوت المعلق علي محمد علي.

مشوار منتخب تشيلي في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 حتى الآن:-

تشيلي 2-0 البرازيل

بيرو 3-4 تشيلي

تشيلي 1-1 كولومبيا

الأوروغواي 3-0 تشيلي

تشيلي 1-2 الأرجنتين

فينزويلا 1-4 تشيلي

الباراغواي 2-1 تشيلي

تشيلي 3-0 بوليفيا

الإكوادور 3-0 تشيلي

تشيلي 2-1 بيرو

كولومبيا 0-0 تشيلي

تشيلي 3-1 الأوروغواي

الأرجنتين 1-0 تشيلي

تشيلي 3-1 فينزويلا

تشيلي 0-3 الباراغواي

بوليفيا 1-0 تشيلي

مشوار منتخب الإكوادرو في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 حتى الآن:-

الأرجنتين 0-2 الإكوادور

الإكوادور 2-0 بوليفيا

الإكوادور 2-1 الأوروغواي

فينزويلا 1-3 الإكوادور

الإكوادور 2-2 الباراغواي

كولومبيا 3-1 الإكوادور

الإكوادور 0-3 البرازيل

بيرو 2-1 الإكوادور

الإكوادور 3-0 تشيلي

بوليفيا 2-2 الإكوادور

الأوروغواي 2-1 الإكوادور

الإكوادور 3-0 فينزويلا

الباراغواي 2-1 الإكوادور

الإكوادور 0-2 كولومبيا

البرازيل 2-0 الإكوادور

الإكوادور 1-2 بيرو

ترتيب منتخب تشيلي ومنتخب الإكوادور في التصفيات الحالية:-