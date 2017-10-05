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ملخص مباراة سوريا وأستراليا في ذهاب الملحق الأسيوي المؤهل إلي كأس العالم 2018 م، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله المباراة المرتقبة بين منتخب سوريا وضيفه منتخب أستراليا، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على الأراضي الماليزية في إطار ذهاب الملحق الأسيوي المؤهل إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

ملخص مباراة سوريا وأستراليا:-

في شوط المباراة الأول بدت الرغبة في الفوز واضحة جلياً على كلاً من الطرفين وخاصة من جانب منتخب سوريا الذي بدا متحمساً للغاية وعازماً على تحقيق نتيجة إيجابية منذ الوهلة الأولى وذلك بعكس المنتخب الأسترالي الذي بدا هادئاً بعض الشئ، ولكن ومع مرور الدقائق بدأ المنتخب الأسترالي يفرض سيطرته نوعاً ما على اللقاء.

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وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء وتحديداً عند الدقيقة الأربعين نجح منتخب أستراليا في تسجيل هدفه الأول في المباراة وذلك عبر لاعبه روبي كروس عقب إستغلاله ثغرة في دفاعات المنتخب السوري وسط حالة من الصدمة من الجانب السوري سواء من اللاعبين أو من الجماهير، ليذهب الشوط بعدها إلي نهايته دون أن يشهد أي جديد من الجانبين وعلى وقع تقدم منتخب أستراليا بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني دخل المنتخب السوري عازماً على تدارك تأخره في النتيجة سريعاً قبيل فوات الأوان وفي المقابل حاول المنتخب الأسترالي قتل المباراة بهدف أخر والذي من شأنه سيجعل تأهله إلي الملحق النهائي قريباً للغاية، وعند الدقيقة التاسعة والأربعين كاد منتخب أستراليا ينجح في تحقيق مبتغاه عبر مهاجمه تومي يوريتش في مناسبتين ولكن كرته تصدي لها القائم الأيمن للحارس السوري في المرتين.

ومن بعدها إنتفض المنتخب السوري بشكل لافت من الناحية الهجومية ولكن جميع محاولاته بائت بالفشل في ظل عدم توفيق من عناصره الهجومية وأيضاً للصلابة الدفاعية من جانب منتخب أستراليا، وعند الدقيقة الثامنة والسبعين كاد المنتخب السوري يُدرك التعادل عبر رأسية مهاجمه عمر السومة من داخل منطقة الجزاء ولكن القائم الأيمن للحارس ماثيو راين تصدى للكرة وحرم منتخب سوريا من التسجيل.

وعند الدقيقة الخامسة والثمانين سنحت أمام منتخب سوريا فرصة مثالية من أجل تعديل النتيجة، وذلك حينما إحتسب الحكم له ركلة جزاء ليُنفذها مهاجمه عمر السومة بنجاح مُدركاً التعادل لمنتخب بلاده وسط فرحة عارمة من الجماهير السورية، لتنتهي المباراة في نهاية المطاف على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل منتخب وبذلك تبقى كامل الحظوظ واردة لكلاهما في موقعة الإياب في يوم الثلاثاء المقبل في سيدني من أجل التأهل إلي الملحق النهائي.