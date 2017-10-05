موعد مباراة كولومبيا والباراغواي يوم الجمعة 6-10-2017 في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة كولومبيا والباراغواي في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يصطدم منتخب كولومبيا بضيفه منتخب الباراغواي في مباراة مرتقبة بين الطرفين في يوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب ميتروبوليتانو، وذلك في إطار الجولة السابعة عشر من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة كولومبيا والباراغواي:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين منتخب كولومبيا وضيفه منتخب الباراغواي في يوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب ميتروبوليتانو، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة كولومبيا والباراغواي:-

ستكون المباراة المرتقبة بين منتخب كولومبيا وضيفه منتخب الباراغواي منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة الحصرية لحقوق نقل تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م في روسيا، على أن يتم نقل مباراة كولومبيا والباراغواي تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 2 المشفرة بصوت المعلق سوار الذهب.

مشوار منتخب كولومبيا في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم حتى الآن:-

كولومبيا 2-0 بيرو

الأوروغواي 3-0 كولومبيا

تشيلي 1-1 كولومبيا

كولومبيا 0-1 الأرجنتين

بوليفيا 2-3 كولومبيا

كولومبيا 3-1 الإكوادور

كولومبيا 2-0 فينزويلا

البرازيل 2-1 كولومبيا

الباراغواي 0-1 كولومبيا

كولومبيا 2-2 الأوروغواي

كولومبيا 0-0 تشيلي

الأرجنتين 3-0 كولومبيا

كولومبيا 1-0 بوليفيا

الإكوادور 0-2 كولومبيا

فينزويلا 0-0 كولومبيا

كولومبيا 1-1 البرازيل

مشوار منتخب الباراغواي في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 حتى الآن:-

فينزويلا 0-1 الباراغواي

الباراغواي 0-0 الأرجنتين

بيرو 1-0 الباراغواي

الباراغواي 2-1 بوليفيا

الإكوادور 2-2 الباراغواي

الباراغواي 2-2 البرازيل

الباراغواي 2-1 تشيلي

الأوروغواي 4-0 الباراغواي

الباراغواي 0-1 كولومبيا

الأرجنتين 0-1 الباراغواي

الباراغواي 1-4 بيرو

بوليفيا 1-0 الباراغواي

الباراغواي 2-1 الإكوادور

البرازيل 3-0 الباراغواي

تشيلي 0-3 الباراغواي

الباراغواي 1-2 الأوروغواي

ترتيب منتخب كولومبيا ومنتخب الباراغواي في التصفيات الحالية:-