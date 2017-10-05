موعد مباراة الأرجنتين وبيرو يوم الجمعة 6-10-2017 في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأرجنتين وبيرو في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يستعد منتخب الأرجنتين لإستقبال نظيره منتخب بيرو في مباراة مرتقبة بين الطرفين في يوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب ألبيرتو خوسيه أرماندو والمعروف بملعب لابومبونيرا في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس، وذلك في إطار الجولة السابعة عشر من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة الأرجنتين وبيرو:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين منتخب الأرجنتين وضيفه منتخب بيرو في يوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب ألبيرتو خوسيه أرماندو والمعروف بملعب لابومبونيرا في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وبيرو:-

ستكون المباراة المرتقبة بين منتخب الأرجنتين وضيفه منتخب بيرو منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م في روسيا، على أن يتم نقل مباراة الأرجنتين وبيرو تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 1 المشفرة بصوت المعلق رؤوف خليف.

مشوار منتخب الأرجنتين في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 حتى الآن:-

الأرجنتين 0-2 الإكوادور

الباراغواي 0-0 الأرجنتين

الأرجنتين 1-1 البرازيل

كولومبيا 0-1 الأرجنتين

تشيلي 1-2 الأرجنتين

الأرجنتين 2-0 بوليفيا

الأرجنتين 1-0 الأوروغواي

فينزويلا 2-2 الأرجنتين

بيرو 2-2 الأرجنتين

الأرجنتين 0-1 الباراغواي

البرازيل 3-0 الأرجنتين

الأرجنتين 3-0 كولومبيا

الأرجنتين 1-0 تشيلي

بوليفيا 2-0 الأرجنتين

الأوروغواي 0-0 الأرجنتين

الأرجنتين 1-1 فينزويلا

مشوار منتخب بيرو في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 حتى الآن:-

كولومبيا 2-0 بيرو

بيرو 3-4 تشيلي

بيرو 1-0 الباراغواي

البرازيل 3-0 بيرو

بيرو 2-2 فينزويلا

الأوروغواي 1-0 بيرو

بوليفيا 0-3 بيرو

بيرو 2-1 الإكوادور

بيرو 2-2 الأرجنتين

تشيلي 2-1 بيرو

الباراغواي 1-4 بيرو

بيرو 0-2 البرازيل

فينزويلا 2-2 بيرو

بيرو 2-1 الأوروغواي

بيرو 2-1 بوليفيا

الإكوادور 1-2 بيرو

ترتيب منتخب الأرجنتين ومنتخب بيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-