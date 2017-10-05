موعد مباراة كوت ديفوار ومالي يوم الجمعة 6-10-2017 في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة كوت ديفوار ومالي في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يحل منتخب كوت ديفوار ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره منتخب مالي يوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر أكتوبر الحالي، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة الخامسة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة كوت ديفوار ومالي:-

سوف تُقام مباراة كوت ديفوار ومالي في يوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار ومالي:-

ستكون مباراة كوت ديفوار ومالي منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا 2018 م، على أن يتم نقل مباراة كوت ديفوار ومالي تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 1 المشفرة بصوت المعلق نوفل باشي.

أخر تحضيرات منتخب كوت ديفوار لمباراته أمام مالي:-

سيدخل منتخب كوت ديفوار المواجهة عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل التمسك بصدارة مجموعته الثالثة والتي يتصدرها في الوقت الحالي ويمتلك في رصيده 7 نقاط، ولعل ما يُزيد من حجم الضغوطات على منتخب الأفيال أنه لا يفصله سوى نقطة واحدة فقط عن صاحب المركز الثاني المنتخب المغربي والذي يمتلك في رصيده 6 نقاط.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب حيث يتواجد منتخب الغابون في المركز الثالث في ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 5 نقاط، وبالتالي فإن كلاً من منتخب المغرب ومنتخب الغابون لديهم كامل الحظوظ في إنتزاع صدارة المجموعة والتأهل إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية، وذلك بعكس منتخب مالي والذي فقد كامل حظوظه بشكل رسمي في الوصول إلي المونديال نظراً لتواجده حالياً في المركز الرابع والآخير في المجموعة ولا يمتلك في رصيده سوى نقطتين فقط حتى الآن.

مشوار منتخب كوت ديفوار في المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

كوت ديفوار 3-1 مالي

المغرب 0-0 كوت ديفوار

الغابون 0-3 كوت ديفوار

كوت ديفوار 1-2 الغابون

مشوار منتخب الغابون في المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-