موعد مباريات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 اليوم الجمعة 6-10-2017 والقنوات الناقلة للتصفيات الأوروبية

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موعد مباراة ويلز وجورجيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يحل منتخب ويلز ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره منتخب جورجيا اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر أكتوبر الحالي، وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة التاسعة وقبل الآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة ويلز وجورجيا:-

سوف تُقام مباراة ويلز وجورجيا اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة ويلز وجورجيا:-

ستكون مباراة ويلز وجورجيا منقولة حصرياً على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية.

أخر تحضيرات منتخب ويلز لمباراته أمام منتخب جورجيا:-

سيدخل منتخب ويلز المواجهة عازماً على العودة بالإنتصار والنقاط الثلاث من خارج أرضه، وذلك من أجل الحفاظ على مركزه الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة أو ربما المنافسة حتى على المركز الأول وخاصة في حالة تعثر منتخب صربيا في الجولة ذاتها أمام منتخب النمسا.

وعلى الرغم من أن منتخب ويلز سيغيب عنه جناحه الطائر ونجمه الأول غاريث بيل بداعي الإصابة، إلا أن منتخب ويلز يمتلك كافة الإمكانيات اللازمة من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، علماً بأن منتخب ويلز يتواجد في الوقت الحالي في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 14 نقطة، وذلك بعكس منتخب جورجيا الذي فقد كامل حظوظه بشكل رسمي في التأهل إلي المونديال المقبل في روسيا في صيف العام المقبل 2018 م.

مشوار منتخب ويلز في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

ويلز 4-0 مولدوفا

النمسا 2-2 ويلز

ويلز 1-1 جورجيا

ويلز 1-1 صربيا

جمهورية إيرلندا 0-0 ويلز

صربيا 1-1 ويلز

ويلز 1-0 النمسا

مولدوفا 0-2 ويلز

مشوار منتخب جورجيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-