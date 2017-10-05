موعد مباراة إيطاليا ومقدونيا يوم الجمعة 6-10-2017 في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إيطاليا ومقدونيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يستعد منتخب إيطاليا لإستقبال نظيره منتخب مقدونيا في مباراة سهلة على الورق لأصحاب الأرض في يوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر أكتوبر الحالي على أرضية الملعب الأولمبي بمدينة تورينو، وذلك ضمن مباريات المجموعة السابعة في إطار الجولة التاسعة وقبل الآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة إيطاليا ومقدونيا:-

سوف تُقام مباراة إيطاليا ومقدونيا يوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر أكتوبر الحالي على أرضية الملعب الأولمبي بمدينة تورينو، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا ومقدونيا:-

ستكون مباراة إيطاليا ومقدونيا منقولة حصرياً على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م في روسيا.

أخر تحضيرات منتخب إيطاليا لمباراته أمام منتخب مقدونيا:-

سيدخل منتخب إيطاليا المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي فينتورا عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل حسم تأهله إلي الملحق النهائي للقارة الأوروبية بعدما فقد بنسبة كبيرة آماله في الحصول على صدارة ترتيب المجموعة السابعة.

وخاصة بعدما تعرض لخسارة قاسية في الجولة قبل الماضية على يد المتصدر منتخب إسبانيا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، مما جعل منتخب إسبانيا ينفرد بصدارة المجموعة ويمتلك في رصيده حالياً 22 نقطة، فيما يحتل منتخب إيطاليا المركز الثاني ويمتلك في رصيده 19 نقطة وربما ما يجعل أمر التأهل إلي الملحق النهائي الأوروبي أمراً سهلاً بالنسبة لمنتخب إيطاليا، أن صاحب المركز الثالث هو منتخب ألبانيا ولا يمتلك في رصيده سوى 13 نقطة كما سيواجه الآخير نظيره منتخب إسبانيا في هذه الجولة مما يعني حسم الأمور تقريباً لمصلحة المنتخب الإيطالي.

مشوار منتخب إيطاليا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-