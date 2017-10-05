موعد مباراة إسبانيا وألبانيا يوم الجمعة 6-10-2017 في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إسبانيا وألبانيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يستعد منتخب إسبانيا المتأهل سلفاً إلي المونديال لإستقبال نظيره منتخب ألبانيا في يوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب خوسيه ريكو بيريز بمدينة أليكانتي الإسبانية، وذلك ضمن مباريات المجموعة السابعة في إطار الجولة التاسعة وقبل الآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة إسبانيا وألبانيا:-

سوف تُقام مباراة إسبانيا وألبانيا في يوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب خوسيه ريكو بيريز بمدينة أليكانتي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وألبانيا:-

ستكون مباراة إسبانيا وألبانيا منقولة حصرياً على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية.

أخر تحضيرات منتخب إسبانيا لمباراته أمام منتخب ألبانيا:-

سيدخل منتخب إسبانيا المواجهة تحت قيادة مدربه الإسباني الواعد جوليان لوبيتيغي عازماً على تحقيق الإنتصار، وذلك من أجل الحفاظ على صدارته لترتيب المجموعة السابعة وضمان تأهله بشكل رسمي إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية.

وهو الأمر الذي يُمكن أن يحسمه في هذه الجولة في حالة إنتصاره على حساب ضيفه منتخب إسبانيا، ويتصدر منتخب إسبانيا في الوقت الحالي المجموعة السابعة ويمتلك في رصيده 22 نقطة، فيما يبتعد أقرب ملاحق عنه وهو منتخب إيطاليا بفارق 3 نقاط فقط والذي يمتلك في رصيده 19 نقطة، ولكن المواجهات المباشرة بينهما تصب في صالح المنتخب الإسباني في نهاية المطاف في حالة التعادل بينهما على مستوى النقاط وهو الأمر المستبعد تماماً نظراً لقوة منتخب إسبانيا وسهولة أخر لقائين له في التصفيات.

مشوار منتخب إسبانيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

إسبانيا 8-0 ليشتنشتاين

إيطاليا 1-1 إسبانيا

ألبانيا 0-2 إسبانيا

إسبانيا 4-0 مقدونيا

إسبانيا 4-1 الكيان الصهيوني

مقدونيا 1-2 إسبانيا

إسبانيا 3-0 إيطاليا

ليشتنشتاين 0-8 إسبانيا

مشوار منتخب ألبانيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-