موعد مباراة تركيا وأيسلندا اليوم الجمعة 6-10-2017 في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة تركيا وأيسلندا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يصطدم منتخب تركيا بضيفه منتخب أيسلندا في مباراة في غاية الأهمية ومرتقبة بين الطرفين اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر أكتوبر الحالي، وذلك ضمن مباريات المجموعة التاسعة في إطار الجولة التاسعة وقبل الآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة تركيا وأيسلندا:-

سوف تُقام مباراة تركيا وأيسلندا اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة تركيا وأيسلندا:-

سوف تكون مباراة تركيا وأيسلندا منقولة حصرياً على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية.

أخر تحضيرات تركيا وأيسلندا للمباراة:-

سيدخل منتخب تركيا المواجهة عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل الإنقضاض إما على صدارة هذه المجموعة التاسعة أو على الأقل الإنقضاض على المركز الثاني المؤهل بدوره إلي الملحق النهائي للقارة الأوروبية.

حيث يحتل منتخب تركيا حالياً المركز الثالث في ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 14 نقطة، أما على الجانب الآخر فيتواجد منتخب أيسلندا في المركز الثاني في الترتيب ويمتلك في رصيده 16 نقطة مثله مثل صاحب الصدارة منتخب كرواتيا والذي يمتلك في رصيده 16 نقطة أيضاً، علماً بأن صاحب المركز الرابع في المجموعة منتخب أوكرانيا يمتلك في رصيده 14 نقطة، وبالتالي فإن الصراع في هذه المجموعة على بطاقتي التأهل للمونديال سواء بشكل مباشر أو إلي الملحق سوف تكون في غاية الشراسة والصعوبة على جميع الأطراف المعنية.

مشوار منتخب تركيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

كرواتيا 1-1 تركيا

تركيا 2-2 أوكرانيا

أيسلندا 2-0 تركيا

تركيا 2-0 كوسوفو

تركيا 2-0 فنلندا

كوسوفو 1-4 تركيا

أوكرانيا 2-0 تركيا

تركيا 1-0 كرواتيا

مشوار منتخب أيسلندا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-