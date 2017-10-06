موعد مباراة النمسا وصربيا اليوم الجمعة 6-10-2017 في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة النمسا وصربيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يصطدم منتخب النمسا بضيفه منتخب صربيا في مباراة مرتقبة بين الطرفين اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب إرنست هابل في العاصمة النمساوية فيينا، وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة التاسعة وقبل الآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة النمسا وصربيا:-

سوف تُقام مباراة النمسا وصربيا اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب إرنست هابل في العاصمة النمساوية فيينا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة النمسا وصربيا:-

ستكون مباراة النمسا وصربيا منقولة حصرياً على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية.

أخر تحضيرات النمسا وصربيا للمباراة:-

سيدخل منتخب النمسا المواجهة عازماً على تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل الإبقاء على آماله في التأهل إلي المونديال وإن كان ذلك لن يتحقق له إلا من خلال الملحق النهائي للقارة الأوروبية، ولكن الأمور تبدو في غاية الصعوبة على منتخب النمسا الذي يبدو أنه في حاجة إلي معجزة من أجل الحصول على المركز الثاني.

حيث يحتاج منتخب النمسا إلي الفوز في أخر لقائين له في التصفيات وفي الوقت ذاته تعثر كلاً من منتخب ويلز صاحب المركز الثاني ومنتخب جهورية إيرلندا صاحب المركز الثالث مما يجعل الأمور معقدة للغاية، وذلك بعكس وضعية منتخب صربيا متصدر هذه المجموعة والذي يحتاج إلي الفوز فقط في هذه الجولة حتى يضمن مقعده بشكل رسمي في المونديال المقبل في روسيا.

مشوار منتخب النمسا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

جورجيا 1-2 النمسا

النمسا 2-2 ويلز

صربيا 3-2 النمسا

النمسا 0-1 جمهورية إيرلندا

النمسا 2-0 مولدوفا

جمهورية إيرلندا 1-1 النمسا

ويلز 1-0 النمسا

النمسا 1-1 جورجيا

مشوار منتخب صربيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-