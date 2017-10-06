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ملخص مباراة الأرجنتين وبيرو في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، سقط منتخب الأرجنتين في فخ التعادل السلبي بدون أهداف على أرضه أمام ضيفه منتخب بيرو، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب لابومبونيرا بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس في إطار الجولة السابعة عشر من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي يُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

ملخص مباراة الأرجنتين وبيرو:-

في شوط المباراة الأول ومنذ اللحظات الأولى حاول المنتخب الأرجنتيني أن يقوم بفرض سيطرته الكاملة على اللقاء وفي مقابل ذلك تراجع ضيفه منتخب بيرو بكامل عناصره إلي مناطقه الدفاعية من أجل تأمين مرماه خوفاً من إستقبال الأهداف من النجم ليونيل ميسي وبقية زملائه، ومع مرور الدقائق هدأ إيقاع اللعب قليلاً من جانب أصحاب الأرض فيما زاد عامل الثقة كثيراً لدى الضيوف.

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وعند الدقيقة الثامنة والثلاثين كاد منتخب التانغو يفتتح التسجيل بعدما سدد نجمه ليونيل ميسي كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن كرته لم تعرف طريق الشباك في نهاية المطاف، ليذهب الشوط بعدها إلي نهايته دون أن يشهد أي جديد من الجانبين وعلى وقع تقدم التعادل السلبي بدون أهداف بين الطرفين.

وفي شوط المباراة الثاني دخل المنتخب الأرجنتيني ضاغطاً بشكل قوي للغاية على ضيفه سعياً لتسجيل الإنتصار قبيل فوت الأوان وتُصبح الأمور أكثر تعقيداً عليه، ولكن ومع مرور الدقائق وجد منتخب التانغو نفسه قد فشل في جميع الفرص التي سنحت أمامه من أجل تسجيل الأهداف مما زاد من صعوبة المباراة كثيراً على أصحاب الأرض سواء من اللاعبين على أرض الميدان أو الجماهير الأرجنتينية في المدرجات.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة فقد منتخب الأرجنتين تركيزه تماماً ولم يتمكن حتى من تشكيل الخطورة على مرمى منتخب بيرو، وفي المقابل زادت الصلابة الدفاعية من جانب بيرو بشكل لافت للغاية وأصبحت خطوطه الخلفية حصينة على الجميع بما فيهم النجم ليونيل ميسي، لتذهب المباراة إلي نهايتها على وقع التعادل السلبي بدون أهداف وبالتالي رفع كل منتخب رصيده إلي 25 نقطة، ولكن مع تفوق منتخب بيرو بفارق الأهداف مما جعله في المركز الخامس فيما أصبح منتخب الأرجنتين متواجداً في المركز السادس أي خارج حسابات التأهل إلي المونديال قبل جولة واحدة فقط على نهاية مشوار التصفيات.