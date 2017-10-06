موعد مباراة هولندا وبيلاروسيا يوم السبت 7-10-2017 في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة هولندا وبيلاروسيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يحل منتخب هولندا ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب بيلاروسيا في مباراة مصيرية لمنتخب الطواحين الهولندية في يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أكتوبر الحالي، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة التاسعة وقبل الآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة هولندا وبيلاروسيا:-

سوف تُقام مباراة هولندا وبيلاروسيا في يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة هولندا وبيلاروسيا:-

ستكون مباراة هولندا وبيلاروسيا منقولة حصرياً على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية.

أخر تحضيرات منتخب هولندا لمباراته أمام منتخب بيلاروسيا:-

سيدخل منتخب هولندا المواجهة تحت قيادة مدربه الهولندي المخضرم ديك أدفوكات عازماً على تحقيق الإنتصار والعودة بالنقاط الثلاث من خارج أرضه، وذلك من أجل الإبقاء على آماله في التأهل إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية على الرغم من صعوبة ذلك الأمر كثيراً على منتخب الطواحين الهولندية حتى وإن كان ذلك من بوابة المركز الثاني المؤهل بدوره إلي الملحق النهائي.

حيث يتواجد منتخب هولندا في الوقت الحالي في المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى ويمتلك في رصيده 13 نقطة، فيما يتواجد في المركز الثاني في الترتيب منتخب السويد والذي يمتلك في رصيده 16 نقطة، أما صاحب الصدارة في هذه المجموعة فهو منتخب فرنسا والذي يمتلك في رصيده 17 نقطة.

مشوار منتخب هولندا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

السويد 1-1 هولندا

هولندا 4-1 بيلاروسيا

هولندا 0-1 فرنسا

لوكسمبورغ 1-3 هولندا

بلغاريا 2-0 هولندا

هولندا 5-0 لوكسمبورغ

فرنسا 4-0 هولندا

هولندا 3-1 بلغاريا

مشوار منتخب بيلاروسيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-