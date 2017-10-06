موعد مباراة البرتغال وأندورا يوم السبت 7-10-2017 في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة البرتغال وأندورا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يحل منتخب البرتغال ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره منتخب أندورا في يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أكتوبر الحالي، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة التاسعة وقبل الآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة البرتغال وأندورا:-

سوف تُقام مباراة البرتغال وأندورا في يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وأندورا:-

ستكون مباراة البرتغال وأندورا منقولة حصرياً على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية.

أخر تحضيرات منتخب البرتغال لمباراته أمام منتخب أندورا:-

سيدخل منتخب البرتغال المواجهة تحت قيادة مدربه المخضرم فيرناندو سانتوس عازماً على تحقيق إنتصار عريض خارج أرضه، وذلك من أجل مواصلة مطاردة المتصدر منتخب سويسرا قبل واحدة فقط على نهاية مشوار التصفيات الأوروبية.

وخاصة وأن الجولة الآخيرة سوف تشهد مباراة نارية من العيار الثقيل حينما يصطدم منتخب البرتغال بضيفه منتخب سويسرا، وبالتالي فإن المنتخب البرتغالي لديه فرصة كبيرة للغاية من أجل إنتزاع صدارة هذه المجموعة الثانية في نهاية المطاف، وذلك من أجل التأهل بشكل مباشر إلي المونديال المقبل في روسيا عوضاً عن إحتلال المركز الثاني وخوض الملحق النهائي للقارة الأوروبية.

وعلى صعيد جدول ترتيب المجموعة الثانية يتواجد منتخب البرتغال حالياً في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 21 نقطة، فيما يتزعم منتخب سويسرا صدارة هذه المجموعة ويمتلك في رصيده 24 نقطة، مما يؤكد بدوره على أن الصراع بين الطرفين سوف يكون في غاية الشراسة في الجولة الآخيرة من عمر التصفيات وخاصة في حالة فوزهما في هذه الجولة.

مشوار منتخب البرتغال في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

سويسرا 2-0 البرتغال

البرتغال 6-0 أندورا

جزر الفارو 0-6 البرتغال

البرتغال 4-1 لاتفيا

البرتغال 3-0 المجر

لاتفيا 0-3 البرتغال

البرتغال 5-1 جزر الفارو

المجر 0-1 البرتغال

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