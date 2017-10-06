موعد مباراة فرنسا وبلغاريا يوم السبت 7-10-2017 في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة فرنسا وبلغاريا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يحل المنتخب الفرنسي ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره منتخب بلغاريا في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أكتوبر الحالي في العاصمة البلغارية صوفيا، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة التاسعة وقبل الآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة فرنسا وبلغاريا:-

سوف تُقام مباراة فرنسا وبلغاريا في يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أكتوبر الحالي في العاصمة البلغارية صوفيا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وبلغاريا:-

ستكون مباراة فرنسا وبلغاريا منقولة حصرياً على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية.

أخر تحضيرات منتخب فرنسا لمباراته أمام منتخب بلغاريا:-

سيدخل منتخب فرنسا المواجهة تحت قيادة مدربه الفرنسي ديدييه ديشان عازماً على تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل الحفاظ على صدارته لترتيب المجموعة الأولى والإقتراب أكثر من ضمان مقعده بشكل رسمي في المونديال المقبل على الأراضي الروسية وهو الأمر الذي يُمكن أن يتحقق له في هذه الجولة في حالة خسارة المنتخب السويدي.

ويتواجد منتخب فرنسا حالياً في صدارة المجموعة ويمتلك في رصيده 17 نقطة، فيما يأتي خلفه مباشرة في المركز الثاني منتخب السويد والذي يمتلك في رصيده 16 نقطة، أما منتخب بلغاريا فيبقى لديه أمل ضعيف في خطف المركز الثاني نظراً لتواجده حالياً في المركز الرابع مع إمتلاكه في رصيده ل 12 نقطة.

مشوار منتخب فرنسا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

بيلاروسيا 0-0 فرنسا

فرنسا 4-1 بلغاريا

هولندا 0-1 فرنسا

فرنسا 2-1 السويد

لوكسبمورغ 1-3 فرنسا

السويد 2-1 فرنسا

فرنسا 4-0 هولندا

فرنسا 0-0 لوكسمبورغ

مشوار منتخب بلغاريا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

بلغاريا 4-3 لوكسمبورغ

فرنسا 4-1 بلغاريا

السويد 3-0 بلغاريا

بلغاريا 1-0 بيلاروسيا

بلغاريا 2-0 هولندا

بيلاروسيا 2-1 بلغاريا

بلغاريا 2-3 السويد

هولندا 3-1 بلغاريا

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