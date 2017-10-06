موعد مباراة بلجيكا والبوسنة والهرسك يوم السبت 7-10-2017 في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بلجيكا والبوسنة والهرسك في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يصطدم منتخب البوسنة والهرسك بضيفه منتخب بلجيكا المتأهل سلفاً إلي المونديال في مباراة مرتقبة بين الطرفين في يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أكتوبر الحالي، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثامنة في إطار الجولة التاسعة وقبل الآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة بلجيكا والبوسنة والهرسك:-

سوف تُقام مباراة بلجيكا والبوسنة والهرسك في يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا والبوسنة والهرسك:-

ستكون مباراة بلجيكا والبوسنة والهرسك منقولة حصرياً على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية.

أخر تحضيرات بلجيكا والبوسنة والهرسك للمباراة:-

سيدخل منتخب بلجيكا المواجهة عازماً على تحقيق إنتصاره الثامن في مشواره في التصفيات الحالية، وذلك على الرغم من أنه يُعتبر أول المنتخبات الأوروبية التي ضمنت تأهلها بشكل رسمي إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية وذلك نظراً للمجموعة السهلة نسبياً التي تواجد بها في التصفيات الحالية.

ويتزعم منتخب بلجيكا في الوقت الحالي صدارة المجموعة الثامنة ويمتلك في رصيده 22 نقطة، أما على الجانب الآخر فيبدو أن منتخب البوسنة والهرسك في حاجة ماسة إلي تحقيق الإنتصار وذلك من أجل الحفاظ على مركزه الثاني في ترتيب المجموعة حيث يمتلك في رصيده 14 نقطة، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة منتخب اليونان في المركز الثالث ويمتلك في رصيده 13 نقطة.

مشوار منتخب بلجيكا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

قبرص 0-3 بلجيكا

بلجيكا 4-0 البوسنة والهرسك

جبل طارق 0-6 بلجيكا

بلجيكا 8-1 إستونيا

بلجيكا 1-1 اليونان

إستونيا 0-2 بلجيكا

بلجيكا 9-0 جبل طارق

اليونان 1-2 بلجيكا

مشوار منتخب البوسنة والهرسك في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-