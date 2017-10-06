موعد مباراة سويسرا والمجر يوم السبت 7-10-2017 في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة سويسرا والمجر في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يصطدم منتخب سويسرا بضيفه منتخب المجر في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب سانت جاكوب بارك، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة التاسعة وقبل الآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة سويسرا والمجر:-

سوف تُقام مباراة سويسرا والمجر في يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب سانت جاكوب بارك، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة سويسرا والمجر:-

ستكون مباراة سويسرا والمجر منقولة حصرياً على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية.

أخر تحضيرات منتخب سويسرا لمباراته أمام منتخب المجر:-

سيدخل منتخب سويسرا المواجهة عازماً على تحقيق إنتصاره التاسع على التوالي في مشواره في التصفيات الحالية، وذلك من أجل الحفاظ على صدارته لترتيب المجموعة الثانية في إطار سعيه للتأهل بشكل مباشر إلي المونديال المقبل في روسيا، وخاصة وأنه تنتظره مواجهة في غاية الصعوبة في الجولة الآخيرة من عمر التصفيات حينما يحل ضيفاً على ملاحقه الرئيسي منتخب البرتغال.

حيث يتواجد منتخب سويسرا في الوقت الحالي في صدارة المجموعة ويمتلك في رصيده 24 نقطة، فيما يتواجد المنتخب البرتغالي في المركز الثاني في الترتيب ويمتلك في رصيده 21 نقطة، أما منتخب المجر فليس لديه أي حظوظ في بلوغ المونديال سواء بشكل مباشر أو من بوابة الملحق النهائي نظراً لتواجده في المركز الثالث مع إمتلاكه في رصيده ل 10 نقاط.

مشوار منتخب سويسرا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

سويسرا 2-0 البرتغال

المجر 2-3 سويسرا

أندورا 1-2 سويسرا

سويسرا 2-0 جزر الفارو

سويسرا 1-0 لاتفيا

جزر الفارو 0-2 سويسرا

سويسرا 3-0 أندورا

لاتفيا 0-3 سويسرا

مشوار منتخب المجر في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

جزر الفارو 0-0 المجر

المجر 2-3 سويسرا

لاتفيا 0-2 المجر

المجر 4-0 أندورا

البرتغال 3-0 المجر

أندورا 1-0 المجر

المجر 3-1 لاتفيا

المجر 0-1 البرتغال

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