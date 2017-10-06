موعد مباراة تونس وغينيا يوم السبت 7-10-2017 في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة تونس وغينيا في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يحل المنتخب التونسي ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره منتخب غينيا في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب 28 سبتمبر في العاصمة الغينية كوناكري، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة الخامسة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة تونس وغينيا:-

سوف تُقام مباراة تونس وغينيا في يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب 28 سبتمبر في العاصمة الغينية كوناكري، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة تونس وغينيا:-

ستكون مباراة تونس وغينيا منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية، على أن يتم نقل مباراة تونس وغينيا تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 1 المشفرة بصوت المعلق رؤوف خليف.

أخر تحضيرات منتخب تونس لمباراته أمام منتخب غينيا:-

سيدخل منتخب تونس المواجهة تحت قيادة مدربه الوطني نبيل معلول عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل الحفاظ على صدارته لترتيب المجموعة الأولى في إطار سعيه لحسم تأهله إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية، علماً بأنها سوف تكون المرة الخامسة في تاريخ نسور قرطاج التي ينجحون فيها في الوصول إلي المونديال.

وعلى صعيد جدول ترتيب المجموعة يتزعم المنتخب التونسي الصدارة ويمتلك في رصيده 10 نقاط، فيما يأتي خلفه مباشرة في المركز الثاني منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية ويمتلك في رصيده 7 نقاط، أما منتخب غينيا فيتواجد في المركز الثالث ولا يمتلك في رصيده سوى 3 نقاط فقط.

مشوار منتخب تونس في المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

تونس 2-0 غينيا

ليبيا 0-1 تونس

تونس 2-1 جمهورية الكونغو الديمقراطية

جمهورية الكونغو الديمقراطية 2-2 تونس

مشوار منتخب غينيا في المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-