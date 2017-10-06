موعد مباراة المغرب والغابون يوم السبت 7-10-2017 في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة المغرب والغابون في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يستعد المنتخب المغربي لإستقبال نظيره منتخب الغابون في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب محمد الخامس، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة الخامسة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة المغرب والغابون:-

سوف تُقام مباراة المغرب والغابون في يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب محمد الخامس، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة المغرب والغابون:-

ستكون مباراة المغرب والغابون منقولة حصرياً على القنوات المغربية نظراً لآن المباراة تُقام على أرض دولة المغرب، علماً بأن الناقل الحصري لتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م هي شبكة قنوات بي إن سبورتس.

أخر تحضيرات منتخب المغرب لمباراته أمام منتخب الغابون:-

سيدخل منتخب المغرب المواجهة تحت قيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينار عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل الإبقاء على آماله في التأهل إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية، وخاصة وأنه سيصطدم في الجولة الآخيرة من عمر التصفيات بمُضيفه منتخب كوت ديفوار.

وعلى صعيد جدول ترتيب المجموعة الثالثة يحتل منتخب المغرب المركز الثاني في ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 6 نقاط، فيما يتزعم صدارة ترتيب المجموعة منتخب كوت ديفوار مع إمتلاكه في رصيده ل 7 نقاط، وربما ما يُزيد من صعوبة الأمور كثيراً أن منتخب الغابون هو الآخر لديه فرصة كبيرة في التأهل حيث يحتل المركز الثالث في المجموعة ويمتلك في رصيده 5 نقاط.

مشوار منتخب المغرب في المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

الغابون 0-0 المغرب

المغرب 0-0 كوت ديفوار

المغرب 6-0 مالي

مالي 0-0 المغرب

مشوار منتخب الغابون في المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

الغابون 0-0 المغرب

مالي 0-0 الغابون

الغابون 0-3 كوت ديفوار

كوت ديفوار 1-2 الغابون

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