موعد مباراة الجزائر والكاميرون يوم السبت 7-10-2017 في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الجزائر والكاميرون في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يحل منتخب الجزائر ضيفاً على نظيره منتخب الكاميرون في مباراة شكلية خارج حسابات التأهل إلي المونديال في يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أكتوبر الحالي، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الخامسة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة الجزائر والكاميرون:-

سوف تُقام مباراة الجزائر والكاميرون في يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والكاميرون:-

ستكون مباراة الجزائر والكاميرون منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية، على أن يتم نقل مباراة الجزائر والكاميرون تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 2 المشفرة بصوت المعلق عبد القادر الشنيوني.

أخر تحضيرات منتخب الجزائر لمباراته أمام منتخب الكاميرون:-

سيدخل منتخب الجزائر المواجهة تحت قيادة مدربه الإسباني لوكاس ألكاراز عازماً على تحقيق إنتصاره الأول في مشواره في التصفيات الحالية، وذلك من أجل حفظ كبريائه ومصالحة جماهيره الغاضبة بعدما فقد كامل حظوظه رسمياً في التأهل إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية.

وعلى صعيد جدول ترتيب المجموعة الثانية يتواجد منتخب الجزائر في الوقت الحالي في المركز الرابع والآخير في الترتيب ولا يمتلك في رصيده سوى نقطة واحدة فقط حتى الآن، وهو بكل تأكيد الأمر الذي لا يرتقي إلي تطلعات وطموحات الشعب الجزائري نظراً لما يمتلكه المنتخب الجزائري من نجوم لامعة في الجيل الحالي.

مشوار منتخب الجزائر في المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

الجزائر 1-1 الكاميرون

نيجيريا 3-1 الجزائر

زامبيا 3-1 الجزائر

الجزائر 0-1 زامبيا

مشوار منتخب الكاميرون في المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

الجزائر 1-1 الكاميرون

الكاميرون 1-1 زامبيا

نيجيريا 4-0 الكاميرون

الكاميرون 1-1 نيجيريا

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