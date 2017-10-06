موعد مباراة غانا وأوغندا يوم السبت 7-10-2017 في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة غانا وأوغندا في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يحل منتخب غانا ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب أوغندا في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب مانديلا الدولي في العاصمة الأوغندية كمبالا، وذلك ضمن مباريات المجموعة الخامسة في إطار الجولة الخامسة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة غانا وأوغندا:-

سوف تُقام مباراة غانا وأوغندا في يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب مانديلا الدولي في العاصمة الأوغندية كمبالا، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة غانا وأوغندا:-

ستكون مباراة غانا وأوغندا منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية، على أن يتم نقل مباراة غانا وأوغندا تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 1 المشفرة بصوت المعلق أحمد عبده.

أخر تحضيرات غانا وأوغندا للمباراة:-

سيدخل منتخب أوغندا المواجهة عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل مواصلة مطاردة المتصدر المنتخب المصري حتى الجولة الآخيرة من عمر التصفيات، وذلك بعكس المنتخب الغاني الذي يبدو تأهله إلي المونديال المقبل في روسيا أمراً في غاية الصعوبة والتعقيد.

وعلى جدول ترتيب المجموعة الخامسة يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني ويمتلك في رصيده 7 نقاط، فيما يتواجد منتخب غانا في المركز الثالث ويمتلك في رصيده 5 نقاط، أما المنتخب المصري فيتزعم صدارة المجموعة وحيداً دون أي شريك ويمتلك في رصيده 9 نقاط.

مشوار منتخب أوغندا في المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

غانا 0-0 أوغندا

أوغندا 1-0 الكونغو

أوغندا 1-0 مصر

مصر 1-0 أوغندا

مشوار منتخب غانا في المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

غانا 0-0 أوغندا

مصر 2-0 غانا

غانا 1-1 الكونغو

الكونغو 1-5

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