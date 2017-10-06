موعد مباراة نيجيريا وزامبيا يوم السبت 7-10-2017 في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة نيجيريا وزامبيا في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يصطدم منتخب نيجيريا بضيفه منتخب زامبيا في مباراة نارية من العيار الثقيل يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أكتوبر الحالي، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الخامسة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة نيجيريا وزامبيا:-

سوف تُقام مباراة نيجيريا وزامبيا في يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا وزامبيا:-

ستكون مباراة نيجيريا وزامبيا منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية، على أن يتم نقل مباراة نيجيريا وزامبيا تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 4 المشفرة بصوت المعلق عادل خلو.

أخر تحضيرات نيجيريا وزامبيا للمباراة:-

سيدخل منتخب نيجيريا المواجهة عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل حسم تأهله إلي المونديال بشكل رسمي في هذه الجولة، وخاصة وأن منافسه الوحيد والرئيسي على بطاقة التأهل إلي المونديال هو منتخب زامبيا.

حيث يتواجد منتخب نيجيريا في الوقت الحالي في صدارة المجموعة الثانية ويمتلك في رصيده 10 نقاط، فيما يتواجد منتخب زامبيا في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 7 نقاط، وبالتالي فإن منتخب زامبيا لا يزال يمتلك كامل الحظوظ في الوصول إلي مونديال روسيا المقبل، وخاصة وأنه في الجولة الآخيرة من عمر التصفيات سوف يستقبل نظيره منتخب الكاميرون بينما سيحل منتخب نيجيريا ضيفاً على منتخب الجزائر في مباراة محفوفة بالمخاطر في حالة لم يحسم المنتخب النيجيري تأهله.

مشوار منتخب نيجيريا في المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

زامبيا 1-2 نيجيريا

نيجيريا 3-1 الجزائر

نيجيريا 4-0 الكاميرون

الكاميرون 1-1 نيجيريا

مشوار منتخب زامبيا في المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

زامبيا 1-2 نيجيريا

الكاميرون 1-1 زامبيا

زامبيا 3-1 الجزائر

الجزائر 0-1 زامبيا

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