موعد مباراة السنغال والرأس الأخضر يوم السبت 7-10-2017 في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة السنغال والرأس الأخضر في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يحل منتخب السنغال ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب الرأس الأخضر في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أكتوبر الحالي، وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة الخامسة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة السنغال والرأس الأخضر:-

سوف تُقام مباراة السنغال والرأس الأخضر في يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة السنغال والرأس الأخضر:-

ستكون مباراة السنغال والرأس الأخضر منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية، على أن يتم نقل مباراة السنغال والرأس الأخضر تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 6 المشفرة بصوت المعلق سوار الذهب.

أخر تحضيرات السنغال والرأس الأخضر للمباراة:-

سيدخل منتخب السنغال المواجهة عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره على الرغم من صعوبة المباراة كثيراً عليه نظراً لكونه سيلعبها خارج أرضه، ولكن المنتخب السنغالي يُدرك جيداً أنه لا يوجد أي مجال أمامه للتعثر من جديد في التصفيات الحالية وخاصة مع تبقي جولة واحدة فقط أخرى على نهاية مشوار التصفيات الأفريقية.

وعلى صعيد جدول ترتيب المجموعة الرابعة يتواجد منتخب الرأس الأخضر في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 6 نقاط مثله مثل صاحب الصدارة منتخب بوركينا فاسو، فيما يتواجد منتخب السنغال في المركز الثالث ويمتلك في رصيده 5 نقاط.

مشوار منتخب السنغال في المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

السنغال 2-0 الرأس الأخضر

جنوب أفريقيا – السنغال تم إلغاء نتيجة المباراة وسيتم إعادتها بسبب تلاعب منتخب جنوب أفريقيا في المباراة

السنغال 0-0 بوركينا فاسو

بوركينا فاسو 2-2 السنغال

مشوار منتخب الرأس الأخضر في المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

السنغال 2-0 الرأس الأخضر

الرأس الأخضر 0-2 بوركينا فاسو

الرأس الأخضر 2-1 جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا 1-2 الرأس الأخضر

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