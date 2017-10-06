موعد مباراة جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو يوم السبت 7-10-2017 في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يحل منتخب بوركينا فاسو ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب جنوب أفريقيا في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب سوكر سيتي في العاصمة الجنوب أفريقية جوهانسبورغ، وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة الخامسة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو:-

سوف تُقام مباراة جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو في يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب سوكر سيتي في العاصمة الجنوب أفريقية جوهانسبورغ، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو:-

ستكون مباراة جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية، على أن يتم نقل مباراة جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 2 المشفرة بصوت المعلق جواد بده.

أخر تحضيرات جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو للمباراة:-

سيدخل منتخب جنوب أفريقيا المواجهة عازماً على تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل الإبقاء على آماله في التأهل إلي المونديال المقبل في روسيا، أما منتخب بوركينا فسوف يسعى للحفاظ على صدارته لترتيب المجموعة الرابعة قبل جولة واحدة فقط على نهاية التصفيات حتى يضمن مقعده في المونديال بعد عناء كبير في هذه المجموعة الحديدية.

مشوار منتخب جنوب أفريقيا في المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

بوركينا فاسو 1-1 جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا – السنغال تم إلغاء نتيجة المباراة بسبب التلاعب التحكيمي

الرأس الأخضر 2-1 جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا 1-2 الرأس الأخضر

مشوار منتخب بوركينا فاسو في المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-