موعد مباراة ليبيا والكونغو الديمقراطية يوم السبت 7-10-2017 في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يستعد منتخب ليبيا لإستقبال نظيره منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب مصطفى بن جنات على الأراضي التونسية، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة الخامسة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة ليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية:-

سوف تُقام مباراة ليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب مصطفى بن جنات على الأراضي التونسية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة ليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية:-

ستكون مباراة ليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية، على أن يتم نقل مباراة ليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 6 المشفرة بصوت المعلق محمد بركات.

أخر تحضيرات ليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية للمباراة:-

سيدخل منتخب ليبيا المواجهة عازماً على تحقيق الفوز على الرغم من أنه فقد كامل حظوظه في التأهل إلي المونديال المقبل في روسيا، وفي المقابل لا يوجد أي خيار أمام منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية سوى تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل الإبقاء على حظوظه في الوصول إلي المونديال.

حيث يتواجد منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في الوقت الحالي في المركز الثاني في المجموعة الأولى ويمتلك في رصيده 7 نقاط، فيما يحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط.

مشوار منتخب ليبيا في المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

جمهورية الكونغو الديمقراطية 4-0 ليبيا

ليبيا 0-1 تونس

غينيا 3-2 ليبيا

ليبيا 1-0 غينيا

مشوار منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

جمهورية الكونغو الديمقراطية 4-0 ليبيا

غينيا 1-2 جمهورية الكونغو الديمقراطية

تونس 2-1 جمهورية الكونغو الديمقراطية

جمهورية الكونغو الديمقراطية 2-2 تونس

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