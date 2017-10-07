موعد مباراة بولندا والجبل الأسود يوم الأحد 8-10-2017 في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بولندا والجبل الأسود في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يستعد منتخب بولندا لإستقبال نظيره منتخب الجبل الأسود في يوم الأحد الموافق لليوم الثامن من شهر أكتوبر الحالي في العاصمة البولندية وارسو، وذلك ضمن مباريات المجموعة الخامسة في إطار الجولة العاشرة والآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة بولندا والجبل الأسود:-

سوف تُقام مباراة بولندا والجبل الأسود في يوم الأحد الموافق لليوم الثامن من شهر أكتوبر الحالي في العاصمة البولندية وارسو، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة بولندا والجبل الأسود:-

ستكون مباراة بولندا والجبل الأسود منقولة حصرياً على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية.

أخر تحضيرات منتخب بولندا لمباراته أمام منتخب الجبل الأسود:-

سيدخل منتخب بولندا المواجهة عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل التمسك بصدارة مجموعته الخامسة وضمان تأهله بشكل رسمي إلي المونديال، علماً بأن المنتخب البولندي يحتاج فقط إلي التعادل من أجل ضمان مركزه الأول في ترتيب المجموعة.

حيث يتواجد منتخب بولندا في صدارة المجموعة ويمتلك في رصيده 22 نقطة، فيما يتواجد منتخب الجبل الأسود في المركز الثالث ويمتلك في رصيده 16 نقطة، أما الملاحق المباشر منتخب الدنمارك فيحتل المركز الثاني ويمتلك في رصيده 19 نقطة، مما يؤكد أن الصدارة شبه محسومة لمنتخب بولندا بنسبة كبيرة للغاية.

مشوار منتخب بولندا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

كازاخستان 2-2 بولندا

بولندا 3-2 الدنمارك

بولندا 2-1 أرمينيا

رومانيا 0-3 بولندا

الجبل الأسود 1-2 بولندا

بولندا 3-1 رومانيا

الدنمارك 4-0 بولندا

بولندا 3-0 كازاخستان

أرمينيا 1-6 بولندا

مشوار منتخب الجبل الأسود في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

رومانيا 1-1 الجبل الأسود

الجبل الأسود 5-0 كازاخستان

الدنمارك 0-1 الجبل الأسود

أرمينيا 3-2 الجبل الأسود

الجبل الأسود 1-2 بولندا

الجبل الأسود 4-1 أرمينيا

كازاخستان 0-3 الجبل الأسود

الجبل الأسود 1-0 رومانيا

الجبل الأسود 0-1 الدنمارك

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