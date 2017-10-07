موعد مباراة إنجلترا وليتوانيا يوم الأحد 8-10-2017 في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إنجلترا وليتوانيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يحتل منتخب إنجلترا ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره منتخب ليتوانيا في مباراة شكلية للطرفين يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الثامن من شهر أكتوبر الحالي، وذلك ضمن مباريات المجموعة السادسة في إطار الجولة العاشرة والآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة إنجلترا وليتوانيا:-

سوف تُقام مباراة إنجلترا وليتوانيا في يوم الأحد الموافق لليوم الثامن من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وليتوانيا:-

ستكون مباراة إنجلترا وليتوانيا منقولة حصرياً على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية.

أخر تحضيرات منتخب إنجلترا لمباراته أمام منتخب ليتوانيا:-

سيدخل منتخب إنجلترا المواجهة بأعصاب باردة للغاية بعدما نجح في ضمان تأهله بشكل رسمي إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية، ولكن ذلك لن يمنعه بكل تأكيد من البحث عن تحقيق المزيد من الإنتصارات من أجل إسعاد جماهيره حتى الجولة الآخيرة من عمر التصفيات.

وعلى صعيد جدول ترتيب المجموعة السادسة يتزعم منتخب إنجلترا في الوقت الحالي صدارة المجموعة ويمتلك في رصيده 23 نقطة، والتي حققها من فوزه في 7 مباريات وفي مقابل ذلك سقط في فخ التعادل في لقائين، بينما نجح في تسجيل 17 هدفاً ولم تستقبل شباكه سوى 3 أهداف فقط.

أما منتخب ليتوانيا فيتواجد في المركز الخامس في ترتيب المجموعة ولا يمتلك في رصيده سوى 6 نقاط فقط حققها من إنتصار وحيد في مقابل 3 تعادلات و5 هزائم.

مشوار منتخب إنجلترا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

سلوفاكيا 0-1 إنجلترا

إنجلترا 2-0 مالطا

سلوفينيا 0-0 إنجلترا

إنجلترا 3-0 إسكتلندا

إنجلترا 2-0 ليتوانيا

إسكتلندا 2-2 إنجلترا

مالطا 0-4 إنجلترا

إنجلترا 2-1 سلوفاكيا

إنجلترا 1-0 سلوفينيا

مشوار منتخب ليتوانيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-