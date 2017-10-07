موعد مباراة إسكتلندا وسلوفينيا يوم الأحد 8-10-2017 في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إسكتلندا وسلوفينيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يحل منتخب إسكتلندا ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب سلوفينيا في مباراة مرتقبة ومصيرية بين الطرفين يوم الأحد الموافق لليوم الثامن من شهر أكتوبر الحالي، وذلك ضمن مباريات المجموعة السادسة في إطار الجولة العاشرة والآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة إسكتلندا وسلوفينيا:-

سوف تُقام مباراة إسكتلندا وسلوفينيا في يوم الأحد الموافق لليوم الثامن من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة إسكتلندا وسلوفينيا:-

ستكون مباراة إسكتلندا وسلوفينيا منقولة حصرياً على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية.

أخر تحضيرات إسكتلندا وسلوفينيا للمباراة:-

سيدخل منتخب إسكتلندا المواجهة عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل الحفاظ على مركزه الثاني في ترتيب المجموعة السادسة حتى يضمن على الأقل تأهله إلي الملحق النهائي للقارة الأوروبية، على أمل أن تضعه القرعة في مواجهة سهلة والتي من شأنها ستفتح له الباب واسعاً من أجل بلوغ المونديال المقبل في روسيا.

وعلى صعيد جدول ترتيب المجموعة السادسة يحتل منتخب إسكتلندا في الوقت الحالي في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 17 نقطة، فيما يحتل منتخب سلوفينيا المركز الرابع ويمتلك في رصيده 14 نقطة، مما يؤكد أن الصراع سوف يكون مشتعلاً للغاية حتى إنتهاء الجولة الآخيرة من عمر التصفيات، علماً بأن صدارة المجموعة قد حسمها منتخب إنجلترا بشكل رسمي في الجولة الماضية.

مشوار منتخب إسكتلندا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

مالطا 1-5 إسكتلندا

إسكتلندا 1-1 ليتوانيا

سلوفاكيا 3-0 إسكتلندا

إنجلترا 3-0 إسكتلندا

إسكتلندا 1-0 سلوفينيا

إسكتلندا 2-2 إنجلترا

ليتوانيا 0-3 إسكتلندا

إسكتلندا 2-0 مالطا

إسكتلندا 1-0 سلوفاكيا

مشوار منتخب سلوفينيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

ليتوانيا 2-2 سلوفينيا

سلوفينيا 1-0 سلوفاكيا

سلوفينيا 0-0 إنجلترا

مالطا 0-1 سلوفينيا

إسكتلندا 1-0 سلوفينيا

سلوفينيا 2-0 مالطا

سلوفاكيا 1-0 سلوفينيا

سلوفينيا 4-0 ليتوانيا

إنجلترا 1-0 سلوفينيا

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