موعد مباراة ألمانيا وأذربيجان يوم الأحد 8-10-2017 في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ألمانيا وأذربيجان في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يستعد منتخب ألمانيا بطل العالم والمتأهل سلفاً إلي المونديال المقبل لإستقبال نظيره منتخب أذربيجان في مباراة شكلية في يوم الأحد الموافق لليوم الثامن من شهر أكتوبر الحالي، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة العاشرة والآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة ألمانيا وأذربيجان:-

سوف تُقام مباراة ألمانيا وأذربيجان في يوم الأحد الموافق لليوم الثامن من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وأذربيجان:-

ستكون مباراة ألمانيا وأذربيجان منقولة حصرياً على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية.

أخر تحضيرات منتخب ألمانيا لمباراته أمام منتخب أذربيجان:-

سيدخل منتخب ألمانيا المواجهة تحت قيادة مدربه الألماني المخضرم يواخيم لوف عازماً على تحقيق إنتصاره العاشر على التوالي في مشواره في التصفيات الحالية، وذلك على الرغم من أنه قد ضمن تأهله بشكل رسمي إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية في الجولة الماضية من عمر التصفيات.

وتمكن المنتخب الألماني من حصد حتى الآن 27 نقطة من 9 مباريات خاضها في مشواره في التصفيات، وإضافة لذلك أيضاً سجل 38 هدفاً ولم تستقبل شباكه سوى 3 أهداف فقط وهو ما يؤكد على رغبته القوية في الحفاظ على لقبه بطلاً للعالم للنسخة الثانية على التوالي.

مشوار منتخب ألمانيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

النرويج 0-3 ألمانيا

ألمانيا 3-0 جمهورية التشيك

ألمانيا 2-0 إيرلندا الشمالية

سان مارينو 0-8 ألمانيا

أذربيجان 1-4 ألمانيا

ألمانيا 7-0 سان مارينو

جمهورية التشيك 1-2 ألمانيا

ألمانيا 6-0 النرويج

إيرلندا الشمالية 1-3 ألمانيا

مشوار منتخب أذربيجان في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-