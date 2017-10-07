موعد مباراة الدنمارك ورومانيا يوم الأحد 8-10-2017 في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الدنمارك ورومانيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يصطدم منتخب الدنمارك بضيفه منتخب رومانيا في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم الأحد الموافق لليوم الثامن من شهر أكتوبر الحالي، وذلك ضمن مباريات المجموعة الخامسة في إطار الجولة العاشرة والآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة الدنمارك ورومانيا:-

سوف تُقام مباراة الدنمارك ورومانيا في يوم الأحد الموافق لليوم الثامن من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة الدنمارك ورومانيا:-

ستكون مباراة الدنمارك ورومانيا منقولة حصرياً على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية.

أخر تحضيرات منتخب الدنمارك لمباراته أمام منتخب رومانيا:-

سيدخل منتخب الدنمارك المواجهة عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل الحفاظ على مركزه الثاني في ترتيب المجموعة الخامسة على الأقل لخوض الملحق النهائي للقارة الأوروبية، نظراً لصعوبة الظفر بالمركز الأول الذي يحتله منتخب بولندا بفارق 3 نقاط.

وعلى صعيد جدول ترتيب المجموعة الخامسة يتواجد منتخب الدنمارك في الوقت الحالي في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 19 نقطة، فيما يتزعم منتخب بولندا صدارة المجموعة ويمتلك في رصيده 22 نقطة، مما يؤكد على أن الصراع في هذه المجموعة بات شبه محسوماً وخاصة في حالة فوز منتخب بولندا في الجولة الآخيرة من عمر التصفيات.

أما منتخب رومانيا فليس لديه أي حظوظ نهائياً في التأهل إلي المونديال المقبل في روسيا، حيث يتواجد في الوقت الحالي في المركز الرابع في ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 12 نقطة.

مشوار منتخب الدنمارك في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

الدنمارك 1-0 أرمينيا

بولندا 3-2 الدنمارك

الدنمارك 0-1 مونتينيغرو

الدنمارك 4-1 كازاخستان

رومانيا 0-0 الدنمارك

كازاخستان 1-3 الدنمارك

الدنمارك 4-0 بولندا

أرمينيا 1-4 الدنمارك

مونتينيغرو 0-1 الدنمارك

مشوار منتخب رومانيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

رومانيا 1-1 مونتينيغرو

أرمينيا 0-5 رومانيا

كازاخستان 0-0 رومانيا

رومانيا 0-3 بولندا

رومانيا 0-0 الدنمارك

بولندا 3-1 رومانيا

رومانيا 1-0 أرمينيا

مونتينيغرو 1-0 رومانيا

رومانيا 3-1 كازاخستان

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