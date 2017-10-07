موعد مباراة إيطاليا وألبانيا يوم الأثنين 9-10-2017 في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إيطاليا وألبانيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يحل منتخب إيطاليا ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب ألبانيا في مباراة شكلية للطرفين يوم الأثنين الموافق لليوم التاسع من شهر أكتوبر الحالي، وذلك ضمن مباريات المجموعة السابعة في إطار الجولة العاشرة والآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة إيطاليا وألبانيا:-

سوف تُقام مباراة إيطاليا وألبانيا في يوم الأثنين الموافق لليوم التاسع من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وألبانيا:-

ستكون مباراة إيطاليا وألبانيا منقولة حصرياً على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية.

أخر تحضيرات منتخب إيطاليا لمباراته أمام منتخب ألبانيا:-

سيدخل منتخب إيطاليا المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي المخضرم فينتورا عازماً على تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل مصالحة جماهيره عقب الأداء الباهت الذي قدمه في الأونة الآخيرة في مشواره في التصفيات الأوروبية، وذلك على الرغم من أنه قد ضمن مقعده في الملحق النهائي للقارة الأوروبية.

إلا أن ذلك الأمر لا يعني تماماً أن المنتخب الإيطالي قد إقترب من المونديال وخاصة في ظل صعوبة وقوة جميع المنتخبات المتواجدة في الملحق النهائي، وعلى صعيد جدول ترتيب المجموعة السابعة يتواجد المنتخب الإيطالي في الوقت الحالي في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 20 نقطة حققها من 6 إنتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة، مع العلم أن المنتخب الإيطالي قد سجل 20 هدفاً وفي مقابل ذلك إستقبلت شباكه 8 أهداف.

مشوار منتخب إيطاليا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

الكيان الصهيوني 1-3 إيطاليا

إيطاليا 1-1 إسبانيا

مقدونيا 2-3 إيطاليا

ليشتنشتاين 0-4 إيطاليا

إيطاليا 2-0 ألبانيا

إيطاليا 5-0 ليشتنشتاين

إسبانيا 3-0 إيطاليا

إيطاليا 1-0 الكيان الصهيوني

إيطاليا 1-1 مقدونيا

مشوار منتخب ألبانيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-