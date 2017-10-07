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ملخص مباراة غانا وأوغندا في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، سقط منتخب أوغندا في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام ضيفه منتخب غانا، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب مانديلا الدولي بالعاصمة الأوغندية كمبالا ضمن مباريات المجموعة الخامسة في إطار الجولة الخامسة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

ملخص مباراة غانا وأوغندا:-

في شوط المباراة الأول حاول المنتخب الغاني السيطرة والإستحواذ على اللقاء منذ الوهلة الأولى على الرغم من الغيابات الكثيرة التي عانى منها، وفي مقابل ذلك بدأ منتخب أوغندا بنفس السيناريو المعتاد عليه وهو الحذر الدفاعي والهدوء مع الإعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

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ومع مرور الدقائق لم يتغير الوضع كثيراً من الجانبين ولعل ما ساهم في ذلك بشكل كبير هو سوء أرضية الملعب والتي لا يستطيع عليها أي منتخب أو لاعب كرة قدم أن يُقدم مستوى جيد على الإطلاق لذا كان الإعتماد الرئيسي على الكرات الطويلة بشكل دائم، وقبل نهاية الفترة الأولى بقليل وتحديداً عند الدقيقة الرابعة والثلاثين نجح المنتخب الغاني في تسجيل هدفه الأول في المباراة ولكن الحكم سرعان ما ألغاه بداعي التسلل، ليذهب الشوط بعد ذلك إلي نهايته دون أن يشهد أي جديد من الطرفين وعلى وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين المنتخبين.

وفي شوط المباراة الثاني زادت الضغوطات أكثر على منتخب أوغندا نظراً لإحتياجه للفوز بأي وسيلة ممكنة من أجل الإبقاء على حظوظه في التأهل إلي المونديال حتى الجولة الآخيرة من عمر التصفيات، وبالتالي زاد منتخب أوغندا من ضغطه على ضيفه المنتخب الغاني بحثاً عن تسجيل الأهداف أو على الأقل تسجيل هدف وحيد يكفيه فقط لحصد النقاط الثلاث.

ولكن ضغط المنتخب الأوغندي لم يُسفر عن حدوث أي شئ من جانب أصحاب الأرض وخاصة في ظل الصلابة الدفاعية الممتازة من جانب منتخب غانا، ليستمر ذلك السيناريو طويلاً حتى أطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية المباراة على وقع التعادل السلبي بدون أهداف، وبالتالي حصد كلاً من المنتخبين نقطة واحدة فقط مما يعني أنه في حالة فوز المنتخب المصري يوم غداً الأحد على حساب ضيفه منتخب الكونغو فحينها سوف يصعد منتخب الفراعنة بشكل رسمي ومباشر إلي المونديال دون الحاجة إلي الإنتظار حتى الجولة الآخيرة من عمر التصفيات.