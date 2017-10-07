موعد مباراة أوكرانيا وكرواتيا يوم الأثنين 9-10-2017 في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أوكرانيا وكرواتيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يصطدم منتخب أوكرانيا بضيفه منتخب كرواتيا في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم الأثنين الموافق لليوم التاسع من شهر أكتوبر الحالي في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك ضمن مباريات المجموعة التاسعة في إطار الجولة العاشرة والآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة أوكرانيا وكرواتيا:-

سوف تُقام مباراة أوكرانيا وكرواتيا في يوم الأثنين المقبل الموافق لليوم التاسع من شهر أكتوبر الحالي في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة أوكرانيا وكرواتيا:-

ستكون مباراة أوكرانيا وكرواتيا منقولة حصرياً على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية.

أخر تحضيرات أوكرانيا وكرواتيا للمباراة:-

سيدخل كلاً من منتخب أوكرانيا وضيفه منتخب كرواتيا المواجهة في إطار البحث عن تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل حسم المركز الثاني في المجموعة التاسعة أو ربما حتى الظفر بالمركز الأول المؤهل بشكل مباشر إلي المونديال وذلك في حالة تعثر منتخب أيسلندا في الجولة الآخيرة من عمر التصفيات وهو الأمر الذي يبدو شبه مستحيلاً.

وعلى صعيد جدول ترتيب المجموعة التاسعة يتواجد منتخب أوكرانيا حالياً في المركز الثالث في الترتيب ويمتلك في رصيده 17 نقطة، وهو نفس عدد النقاط الذي يمتلكه منتخب كرواتيا صاحب المركز الثاني والذي يتفوق بفارق الأهداف فقط، أما صاحب الصدارة فهو منتخب أيسلندا مع إمتلاكه في رصيده 19 نقطة.

مشوار منتخب أوكرانيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

أوكرانيا 1-1 أيسلندا

تركيا 2-2 أوكرانيا

أوكرانيا 3-0 كوسوفو

أوكرانيا 1-0 فنلندا

كرواتيا 1-0 أوكرانيا

فنلندا 1-2 أوكرانيا

أوكرانيا 2-0 تركيا

أيسلندا 2-0 أوكرانيا

كوسوفو 0-2 أوكرانيا

مشوار منتخب كرواتيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

كرواتيا 1-1 تركيا

كوسوفو 0-6 كرواتيا

فنلندا 0-1 كرواتيا

كرواتيا 2-0 أيسلندا

كرواتيا 1-0 أيسلندا

أيسلندا 1-0 كرواتيا

كرواتيا 1-0 كوسوفو

تركيا 1-0 كرواتيا

كرواتيا 1-1 فنلندا

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