موعد مباراة ويلز وجمهورية إيرلندا يوم الأثنين 9-10-2017 في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ويلز وجمهورية إيرلندا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يصطدم منتخب ويلز بضيفه منتخب جمهورية إيرلندا في مباراة حاسمة ومرتقبة بين الطرفين يوم الأثنين الموافق لليوم التاسع من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب كارديف سيتي، وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة العاشرة والآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة ويلز وجمهورية إيرلندا:-

سوف تُقام مباراة ويلز وجمهورية إيرلندا في يوم الأثنين الموافق لليوم التاسع من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب كارديف سيتي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة ويلز وجمهورية إيرلندا:-

ستكون مباراة ويلز وجمهورية إيرلندا منقولة حصرياً على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية.

أخر تحضيرات ويلز وجمهورية إيرلندا للمباراة:-

سيدخل منتخب ويلز المواجهة عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل إما الحفاظ على مركزه الثاني على الأقل المؤهل بدوره إلي الملحق النهائي للقارة الأوروبية أو ربما حتى الظفر بصدارة المجموعة الرابعة وخاصة في حالة تعثر منتخب صربيا في هذه الجولة الآخيرة من عمر التصفيات.

وعلى صعيد ترتيب المجموعة يتواجد منتخب حالياً في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 17 نقطة، فيما يتواجد منتخب جمهورية إيرلندا في المركز الثالث ويمتلك في رصيده 16 نقطة.

مشوار منتخب ويلز في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

ويلز 4-0 مولدوفا

النمسا 2-2 ويلز

ويلز 1-1 جورجيا

ويلز 1-1 صربيا

جمهورية إيرلندا 0-0 ويلز

صربيا 1-1 ويلز

ويلز 1-0 النمسا

مولدوفا 0-2 ويلز

جورجيا 0-1 ويلز

مشوار منتخب جمهورية إيرلندا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

صربيا 2-2 جمهورية إيرلندا

جمهورية إيرلندا 1-0 جورجيا

مولدوفا 1-3 جمهورية إيرلندا

النمسا 0-1 جمهورية إيرلندا

جمهورية إيرلندا 0-0 ويلز

جمهورية إيرلندا 1-1 النمسا

جورجيا 1-1 جمهورية إيرلندا

جمهورية إيرلندا 0-1 صربيا

جمهورية إيرلندا 2-0 مولدوفا

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