نيمار يرغب في طرد برشلونة من دوري الأبطال بسبب عدم دفع عمولة والده

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كشفت صحيفة أس الإسبانية أن النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حالياً قد واصل مضايقته لناديه السابق برشلونة الإسباني، وذلك بعدما طلب من محاميه أن يقوم بتقديم طلب إلي الإتحاد الأوروبي لكرة القدم من أجل طرد نادي برشلونة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويأتي ذلك بسبب عدم دفع إدارة النادي الكتالوني عمولة والد النجم البرازيلي نيمار جونيور بعد عملية تمديد عقده في صيف العام الماضي 2016 م، ولكن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم لم يستجب بدوره لهذا الطلب المقدم من طرف محامي النجم البرازيلي نيمار جونيور.

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وكانت المشاكل قد بدأت بين النجم البرازيلي نيمار جونيور وناديه السابق برشلونة في صيف العام الحالي 2017 م وتحديداً في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، وذلك بعدما تمكن نادي باريس سان جيرمان من دفع قيمة الشرط الجزائي الذي كان متواجداً في عقد النجم البرازيلي نيمار جونيور مع ناديه السابق برشلونة.

مما أشعل بالتالي الغضب كثيراً في البيت الكتالوني نظراً لعدم رغبة أي أحد في نادي برشلونة سواء من جانب اللاعبين أو الجماهير أو الإدارة في رحيل النجم البرازيلي نيمار جونيور عن صفوف الفريق الكتالوني، ولكن وفي نهاية المطاف رفض النجم البرازيلي نيمار البقاء مجدداً في ظل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

فعلى الرغم من نجومية البرازيلي نيمار جونيور وعلى الرغم من الأداء الرائع الذي قدمه رفقة البارسا طوال السنوات الماضية إضافة إلي الألقاب التي ساهم بشكل واضح في تحقيقها، إلا أن الفضل دائماً يتم إعادته إلي النجم ليونيل ميسي سواء من جانب الجماهير أو من جانب إدارة نادي برشلونة أو حتى من بقية عناصر الفريق الكتالوني.

مما جعل النجم البرازيلي نيمار جونيور يتخذ قراره النهائي بالرحيل عن قلعة الكامب نو، ولكن حتى الآن يبدو ذلك القرار صحيحاً للغاية على المستوى الشخصي للنجم نيمار جونيور والذي أصبح نجماً لامعاً في العاصمة الفرنسية باريس دون العيش في ظل أحد مثلما كان الحال مع نادي برشلونة، حتى وإن كان نادي باريس سان جيرمان يضم في صفوفه العديد من العناصر البارزة إلا أن نيمار أصبح هو أبرزها.