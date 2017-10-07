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ملخص مباراة تونس وغينيا في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، حقق المنتخب التونسي فوزاً عريضاً خارج أرضه على حساب مُضيفه منتخب غينيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب 28 سبتمبر بالعاصمة الغينية كوناكري ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة الخامسة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018م.

ملخص مباراة تونس وغينيا:-

في شوط المباراة الأول حاول المنتخب التونسي أن يفرض أسلوب لعبه على صاحب الأرض منذ اللحظات الأولى من أجل تسجيل الأهداف حتى لا تُصبح المباراة أصعب عليه بمرور الدقائق، وعند الدقيقة الثانية عشر كاد المنتخب التونسي ينجح في مسعاه حينما نفذ نجمه المتألق يوسف المساكني ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء بطريقة أكثر من رائعة ولكن العارضة تصدت لها وحرمت نسور قرطاج من إفتتاح التسجيل.

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ومع مرور الدقائق إستمرت المحاولات من جانب المنتخب التونسي ولكن دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف على الإطلاق في مرمى المنتخب الغيني نظراً لغياب التوفيق وسوء الحظ الذي رافق خط هجوم المنتخب التونسي، وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء وتحديداً عند الدقيقة السابعة والثلاثين تلقى المنتخب التونسي ضربة موجعة للغاية، وذلك حينما سجل المنتخب الغيني هدفه الأول في المباراة عبر قائده نابي كيتا عقب إستغلاله ثغرة في دفاعات الضيوف.

ولكن رد فعل المنتخب التونسي لم يتأخر كثيراً فعند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع نجح يوسف المساكني في تعديل النتيجة لمصلحة منتخب بلاده وذلك من خلال ركلة حرة أيضاً قريبة من منطقة الجزاء، لينتهي الشوط على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل منتخب.

وفي شوط المباراة الثاني إنخفض إيقاع اللعب كثيراً من الطرفين وخاصة من جانب المنتخب التونسي والذي بدا راضياً تماماً على نتيجة التعادل وخاصة وأنها سوف تُبقيه على عرش صدارة المجموعة الأولى قبل جولة واحدة فقط على نهاية مشوار التصفيات الأفريقية.

ولكن المفاجأة حدثت عند الدقيقة الرابعة والسبعين حينما تمكن النجم يوسف المساكني من تسجيل الهدف الثاني لصالح منتخب نسور قرطاج، ليستمر التقدم التونسي حتى جائت الدقيقة الثالثة والثمانين وحينها سجل المنتخب التونسي ثالث أهدافه عبر لاعبه محمد أمين بن عمر، وعند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع إختتم المساكني مهرجان أهداف منتخب بلاده بتسجيله للهدف الرابع.

وبالتالي رفع المنتخب التونسي رصيده إلي 13 نقطة بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبالتالي فإن المنتخب التونسي لا يحتاج إلا نقطة واحدة فقط في الجولة الآخيرة من عمر التصفيات أمام ضيفه منتخب ليبيا حتى يضمن تأهله إلي المونديال رسمياً للمرة الخامسة في تاريخه.