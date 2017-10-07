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ملخص مباراة المغرب والغابون في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، حقق المنتخب المغربي الفوز على حساب ضيفه منتخب الغابون بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة الخامسة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

ملخص مباراة المغرب والغابون:-

في شوط المباراة الأول ضغط المنتخب المغربي بشكل قوي للغاية على ضيفه المنتخب الغابوني سعياً منه لحسم الأمور منذ الوهلة الأولى وخاصة في ظل الدعم الجماهيري الكبير من جانب الجماهير المغربية في مدرجات ملعب محمد الخامس، ولكن ومع مرور الدقائق فشل المنتخب المغربي في تحقيق مسعاه ودخل المنتخب الغابوني شيئاً ما في المباراة أصبح أكثر صلابة من الناحية الدفاعية مع غياب كامل من الناحية الهجومية.

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وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً عند الدقيقة الثامنة والثلاثين تمكن المنتخب المغربي من تسجيل هدفه الأول في المباراة وذلك عبر مهاجمه خالد بوطيب لينشر الفرحة العارمة في كامل أرجاء الملعب وفي كامل أنحاء دولة المغرب والوطن العربي بأكمله، ليذهب الشوط بعدها إلي نهايته دون أن يشهد أي جديد وعلى وقع تقدم المنتخب المغربي بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني لم يتوقف المنتخب المغربي وبحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وعند الدقيقة السادسة والخمسين تحقق له ما أراد بعدما سجل له المهاجم خالد بوطيب ثاني الأهداف الشخصية له ولبلاده وسط فرحة عارمة من الجماهير المغربية.

وعند الدقيقة الثانية والسبعين حسم المنتخب المغربي الأمور تماماً حينما سجل له خالد بوطيب الهدف الثالث والهاتريك الشخصي له في المباراة، لتذهب المباراة بعد ذلك إلي نهايتها دون أن تشهد أي جديد من الطرفين وبالتالي حصد المنتخب المغربي النقاط الثلاث، ليرفع رصيده إلي 9 نقاط تربع بها على عرش صدارة المجموعة الثالثة وبفارق نقطة واحدة فقط عن منتخب كوت ديفوار صاحب المركز الثاني في إنتظار الجولة الآخيرة والحاسمة من عمر التصفيات حينما يحل المنتخب المغربي ضيفاً على نظيره منتخب كوت ديفوار في مباراة مصيرية من أجل التأهل إلي المونديال.