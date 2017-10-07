أحفاد الفراعنة على بُعد إنتصار وحيد من التأهل إلي مونديال روسيا 2018 م

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بات المنتخب المصري قريباً للغاية من التأهل رسمياً إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية والذي سيُقام تحديداً في شهر يونيو من العام المقبل 2018 م، ويأتي ذلك بعدما تعثر الملاحق المباشر منتخب أوغندا اليوم السبت أمام ضيفه منتخب غانا، حيث تعادل الطرفان سلبياً بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب مانديلا الدولي بالعاصمة الأوغندية كمبالا.

وبالتالي فإن فوز المنتخب المصري يوم غداً الأحد على حساب ضيفه منتخب الكونغو في إطار الجولة ذاتها وهي الجولة الخامسة من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، سوف يجعل منتخب الفراعنة يرفع الفارق بينه وبين أقرب ملاحق له منتخب أوغندا إلي 4 نقاط كما سيرفع الفارق بينه وبين منتخب غانا إلي 6 نقاط قبل جولة واحدة فقط على نهاية مشوار التصفيات الأفريقية.

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وهو ما يعني أن المنتخب المصري سيحتفل رسمياً بتأهله إلي المونديال للمرة الثالثة في تاريخه بعد غياب طويل للغاية، حيث شارك المنتخب المصري في بطولة كأس العالم في مناسبتين سابقتين فقط وذلك كان في كأس العالم 1934 م على أرض إيطاليا، وإضافة لذلك كأس العالم 1990 م على أرض إيطاليا أيضاً، ولكن وفي عام 2018 م سيجد منتخب الفراعنة نفسه هذه المرة على أرض روسيا وهو الأمر الذي سيكون في غاية الروعة والذي لم تعهده العديد من الأجيال المصرية منذ عام 1990 م.

هذا وسيكون ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية في يوم غداً الأحد على موعد مع المباراة المرتقبة بين المنتخب المصري وضيفه منتخب الكونغو، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن يتم نقل المباراة مجاناً على قناة أون سبورت الفضائية المصرية بصوت المعلق المخضرم مدحت شلبي.

ومن جهتها تأمل الجماهير المصرية في أن يُغير المنتخب المصري ومدربه الأرجنتيني هيكتور كوبر من أسلوبه في المباراة السهلة نسبياً التي ستجمعه بضيفه منتخب الكونغو، فمنذ تولي هيكتور كوبر القيادة الفنية للمنتخب المصري وأصبح المنتخب لا يُقدم كرة قدم وبات الهدف الأساسي هو الفوز بأي وسيلة ممكنة وهو الأمر الذي لن يفلح دائماً في المباريات الصعبة وخاصة في مونديال روسيا.