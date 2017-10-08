موعد مباريات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 يوم الأثنين 9-10-2017 والقنوات الناقلة للتصفيات الأوروبية

Advertisements

موعد مباراة تركيا وفنلندا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يحل منتخب تركيا ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره منتخب فنلندا في مباراة شكلية بالنسبة للطرفين يوم الأثنين الموافق لليوم التاسع من شهر أكتوبر الحالي، وذلك ضمن مباريات المجموعة التاسعة في إطار الجولة العاشرة والآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة تركيا وفنلندا:-

سوف تُقام مباراة تركيا وفنلندا في يوم الأثنين الموافق لليوم التاسع من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة تركيا وفنلندا:-

ستكون مباراة تركيا وفنلندا منقولة حصرياً على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية.

أخر تحضيرات منتخب تركيا لمباراته أمام منتخب فنلندا:-

سيدخل منتخب تركيا المواجهة عازماً على مصالحة جماهيره بعدما تم إقصائه بشكل رسمي من التصفيات الأوروبية وفقد كامل حظوظه في التأهل إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية سواء من خلال الصدارة أو من بوابة الملحق عن طريق إحتلال المركز الثاني.

حيث يتواجد المنتخب التركي في الوقت الحالي في المركز الرابع في ترتيب المجموعة التاسعة ويمتلك في رصيده 14 نقطة، ولعل ما يجعل الأمر محسوماً بالنسبة لمنتخب تركيا أن كلاً من صاحب المركز الثاني منتخب كرواتيا وصاحب المركز الثالث منتخب أوكرانيا يمتلكان في رصيدهما 17 نقطة وإضافة لذلك سوف يواجهان بعضهما البعض في العاصمة الأوكرانية كييف في الجولة الآخيرة من عمر التصفيات.

مشوار منتخب تركيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

كرواتيا 1-1 تركيا

تركيا 2-2 أوكرانيا

أيسلندا 2-0 تركيا

تركيا 2-0 كوسوفو

تركيا 2-0 فنلندا

كوسوفو 1-4 تركيا

أوكرانيا 2-0 تركيا

تركيا 1-0 كرواتيا

تركيا 0-3 أيسلندا

مشوار منتخب فنلندا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

فنلندا 1-1 كوسوفو

أيسلندا 3-2 فنلندا

فنلندا 0-1 كرواتيا

أوكرانيا 1-0 فنلندا

تركيا 2-0 فنلندا

فنلندا 1-2 أوكرانيا

فنلندا 1-0 أيسلندا

كوسوفو 0-1 فنلندا

كرواتيا 1-1 فنلندا

إقرأ أيضاً: موعد مباراة أيسلندا وكوسوفو