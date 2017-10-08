موعد مباريات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 يوم الأثنين 9-10-2017 والقنوات الناقلة للتصفيات الأوروبية

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موعد مباراة صربيا وجورجيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يستعد منتخب صربيا لإستقبال نظيره منتخب جورجيا يوم الأثنين الموافق لليوم التاسع من شهر أكتوبر الحالي، وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة العاشرة والآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة صربيا وجورجيا:-

سوف تُقام مباراة صربيا وجورجيا في يوم الأثنين الموافق لليوم التاسع من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة صربيا وجورجيا:-

ستكون مباراة صربيا وجورجيا منقولة حصرياً على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية.

أخر تحضيرات منتخب صربيا لمباراته أمام منتخب جورجيا:-

سيدخل منتخب صربيا المواجهة عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل الحفاظ على صدارته لترتيب المجموعة الأولى حتى يضمن تأهله بشكل مباشر إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية وتفادي خوض الملحق وخاصة وأن المنافسة قوية للغاية في هذه المجموعة على بطاقتي التأهل.

ويتواجد منتخب صربيا في الوقت الحالي في المركز الأول في ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 18 نقطة، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة منتخب ويلز في المركز الثاني مع إمتلاكه في رصيده ل 17 نقطة، فيما يتواجد في المركز الثالث منتخب جمهورية إيرلندا مع إمتلاكه في رصيده ل 16 نقطة، أما منتخب جورجيا فيتواجد في المركز الخامس في الترتيب ولا يمتلك في رصيده سوى 5 نقاط فقط.

مشوار منتخب صربيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

صربيا 2-2 جمهورية إيرلندا

مولدوفا 0-3 صربيا

صربيا 3-2 النمسا

ويلز 1-1 صربيا

جورجيا 1-3 صربيا

صربيا 1-1 ويلز

صربيا 3-0 مولدوفا

جمهورية إيرلندا 0-1 صربيا

النمسا 3-2 صربيا

مشوار منتخب جورجيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-