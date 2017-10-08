موعد مباريات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 يوم الأثنين 9-10-2017 والقنوات الناقلة للتصفيات الأوروبية

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موعد مباراة أيسلندا وكوسوفو في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يستعد منتخب أيسلندا لإستقبال نظيره منتخب كوسوفو في مباراة سهلة نسبياً يوم الأثنين الموافق لليوم التاسع من شهر أكتوبر الحالي، وذلك ضمن مباريات المجموعة التاسعة في إطار الجولة العاشرة والآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة أيسلندا وكوسوفو:-

سوف تُقام مباراة أيسلندا وكوسوفو في يوم الأثنين الموافق لليوم التاسع من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة أيسلندا وكوسوفو:-

ستكون مباراة أيسلندا وكوسوفو منقولة حصرياً على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية.

أخر تحضيرات منتخب أيسلندا لمباراته أمام منتخب كوسوفو:-

سيدخل منتخب أيسلندا المواجهة عازماً على تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل الحفاظ على صدارته للمجموعة التاسعة حتى يضمن مقعده بشكل مباشر في المونديال المقبل على الأراضي الروسية، وخاصة في ظل قوة المنافسة على المركز الأول في هذه المجموعة ولكن الأمر المؤكد أن منتخب أيسلندا سيكون تأهله بيده وليس بيد أي منتخب أخر.

وعلى صعيد جدول ترتيب المجموعة التاسعة يتواجد منتخب أيسلندا في الوقت الحالي في صدارة الترتيب ويمتلك في رصيده 19 نقطة، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة منتخب كرواتيا في المركز الثاني مع إمتلاكه في رصيده ل 17 نقطة، فيما يتواجد منتخب أوكرانيا في المركز الثالث ويمتلك في رصيده 17 نقطة أيضاً.

مشوار منتخب أيسلندا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

أوكرانيا 1-1 أيسلندا

أيسلندا 3-2 فنلندا

أيسلندا 2-0 تركيا

كرواتيا 2-0 أيسلندا

كوسوفو 1-2 أيسلندا

أيسلندا 1-0 كرواتيا

فنلندا 1-0 أيسلندا

أيسلندا 2-0 أوكرانيا

تركيا 0-3 أيسلندا

مشوار منتخب كوسوفو في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

فنلندا 1-1 كوسوفو

كوسوفو 0-6 كرواتيا

أوكرانيا 3-0 كوسوفو

تركيا 2-0 كوسوفو

كوسوفو 1-2 أيسلندا

كوسوفو 1-4 تركيا

كرواتيا 1-0 كوسوفو

كوسوفو 1-0 فنلندا

كوسوفو 0-2 أوكرانيا

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