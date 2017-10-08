موعد مباريات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 يوم الأثنين 9-10-2017 والقنوات الناقلة للتصفيات الأوروبية

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موعد مباراة النمسا ومولدوفا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يحل منتخب النمسا ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره منتخب مولدوفا في مباراة شكلية بالنسبة للطرفين يوم الأثنين الموافق لليوم التاسع من شهر أكتوبر الحالي، وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة العاشرة والآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة النمسا ومولدوفا:-

سوف تُقام مباراة النمسا ومولدوفا في يوم الأثنين الموافق لليوم التاسع من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة النمسا ومولدوفا:-

ستكون مباراة النمسا ومولدوفا منقولة حصرياً على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 على الأراضي الروسية.

أخر تحضيرات منتخب النمسا لمباراته أمام منتخب مولدوفا:-

سيدخل منتخب النمسا المواجهة عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك على الرغم من أنه فقد جميع آماله بشكل رسمي في التأهل إلي المونديال المقبل على الأراضي، ولكن ذلك لن يمنعه بكل تأكيد من محاولة تقديم أداء جيد وتحقيق نتيجة جيدة من أجل إسعاد جماهيره على الأقل بالإنتصار وإنهاء التصفيات بشكل شرفي وفي مركز متقدم.

وعلى صعيد جدول ترتيب المجموعة الرابعة يتواجد منتخب النمسا في الوقت الحالي في المركز الرابع في الترتيب ويمتلك في رصيده 12 نقطة، أما منتخب مولدوفا فيتواجد في المركز السادس والآخير في الترتيب ولا يمتلك في رصيده سوى نقطتين فقط حتى الآن من عمر التصفيات.

مشوار منتخب النمسا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

جورجيا 1-2 النمسا

النمسا 2-2 ويلز

صربيا 3-2 النمسا

النمسا 0-1 جمهورية إيرلندا

النمسا 2-0 مولدوفا

جمهورية إيرلندا 1-1 النمسا

ويلز 1-0 النمسا

النمسا 1-1 جورجيا

النمسا 3-2 صربيا

مشوار منتخب مولدوفا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-