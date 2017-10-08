موعد مباراة هولندا والسويد يوم الثلاثاء 10-10-2017 في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة هولندا والسويد في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يصطدم منتخب هولندا بضيفه منتخب السويد في مباراة نارية من العيار الثقيل وحاسمة للطرفين يوم الثلاثاء الموافق لليوم العاشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب أمستردام أرينا بالعاصمة الهولندية أمستردام، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة العاشرة والآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018م.

موعد مباراة هولندا والسويد:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة والحاسمة بين منتخب هولندا وضيفه منتخب السويد في يوم الثلاثاء الموافق لليوم العاشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب أمستردام أرينا بالعاصمة الهولندية أمستردام، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة هولندا والسويد:-

ستكون المباراة المرتقبة والحاسمة بين منتخب هولندا وضيفه منتخب السويد منقولة حصرياً على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية.

أخر تحضيرات هولندا والسويد للمباراة الحاسمة:-

سيدخل منتخب هولندا المواجهة الحاسمة تحت قيادة مدربه الهولندي ديك أدفوكات عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل الإنقضاض على المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى وبالتالي ضمان مقعد له في الملحق النهائي للقارة الأوروبية والمؤهل بدوره إلي المونديال.

وعلى صعيد جدول ترتيب المجموعة يتواجد المنتخب الهولندي في الوقت الحالي في المركز الثالث في الترتيب ويمتلك في رصيده 16 نقطة، فيما يتواجد منتخب السويد في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 19 نقطة.

مشوار منتخب هولندا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

السويد 1-1 هولندا

هولندا 4-1 بيلاروسيا

هولندا 0-1 فرنسا

لوكسمبورغ 1-3 هولندا

بلغاريا 2-0 هولندا

هولندا 5-0 لوكسمبورغ

فرنسا 4-0 هولندا

هولندا 3-1 بلغاريا

بيلاروسيا 1-3 هولندا

مشوار منتخب السويد في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

السويد 1-1 هولندا

لوكسمبورغ 1-1 السويد

السويد 3-0 بلغاريا

فرنسا 2-1 السويد

السويد 4-0 بيلاروسيا

السويد 2-1 فرنسا

بلغاريا 3-2 السويد

بيلاروسيا 0-4 السويد

السويد 8-0 لوكسمبورغ

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