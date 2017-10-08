موعد مباراة فرنسا وبيلاروسيا يوم الثلاثاء 10-10-2017 في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة فرنسا وبيلاروسيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يستعد منتخب فرنسا لإستقبال نظيره منتخب بيلاروسيا في مباراة حاسمة ومصيرية يوم الثلاثاء الموافق لليوم العاشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب فرنسا الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة العاشرة والآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة فرنسا وبيلاروسيا:-

سوف تُقام مباراة فرنسا وبيلاروسيا في يوم الثلاثاء الموافق لليوم العاشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب فرنسا الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وبيلاروسيا:-

ستكون مباراة فرنسا وبيلاروسيا منقولة حصرياً على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية.

أخر تحضيرات منتخب فرنسا لمباراته أمام منتخب بيلاروسيا:-

سيدخل منتخب فرنسا المواجهة تحت قيادة مدربه الفرنسي ديدييه ديشان عازماً على تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل ضمان تأهله بشكل رسمي ومباشر إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية، وخاصة وأن المنتخب الفرنسي يتربع على عرش صدارة المجموعة الأولى مما يُعطيه أفضلية كبيرة للغاية من أجل التأهل.

ولكنه ومن أجل تأمين نفسه دون النظر إلي الآخرين يجب عليه تأمين نفسه، حيث يمتلك في رصيده 20 نقطة، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة منتخب السويد في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 19 نقطة مما يُزيد من حجم الضغوطات عليه في حالة التعثر.

مشوار منتخب فرنسا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

بيلاروسيا 0-0 فرنسا

فرنسا 4-1 بلغاريا

هولندا 0-1 فرنسا

فرنسا 2-1 السويد

لوكسمبورغ 1-3 فرنسا

السويد 2-1 فرنسا

فرنسا 4-0 هولندا

فرنسا 0-0 لوكسمبورغ

بلغاريا 0-1 فرنسا

مشوار منتخب بيلاروسيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

بيلاروسيا 0-0 فرنسا

هولندا 4-1 بيلاروسيا

بيلاروسيا 1-1 لوكسمبورغ

بلغاريا 1-0 بيلاروسيا

السويد 4-0 بيلاروسيا

بيلاروسيا 2-1 بلغاريا

لوكسمبورغ 1-0 بيلاروسيا

بيلاروسيا 0-4 السويد

بيلاروسيا 1-3 هولندا

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