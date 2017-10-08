موعد مباراة البرتغال وسويسرا يوم الثلاثاء 10-10-2017 في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة البرتغال وسويسرا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يصطدم منتخب البرتغال بضيفه منتخب سويسرا في مباراة نارية من العيار الثقيل وحاسمة للطرفين في يوم الثلاثاء الموافق لليوم العاشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة العاشرة والآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018م.

موعد مباراة البرتغال وسويسرا:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة والحاسمة بين منتخب البرتغال وضيفه منتخب سويسرا في يوم الثلاثاء الموافق لليوم العاشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وسويسرا:-

ستكون المباراة المرتقبة بين منتخب البرتغال وضيفه منتخب سويسرا منقولة حصرياً على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية.

أخر تحضيرات البرتغال وسويسرا للمباراة:-

سيدخل منتخب البرتغال المواجهة تحت قيادة مدربه المخضرم فيرناندو سانتوس عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل الإنقضاض على صدارة ترتيب المجموعة الثانية حتى يضمن تأهله بشكل رسمي ومباشر إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية، ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك أن الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق أمام المتصدر منتخب سويسرا.

وعلى صعيد جدول ترتيب المجموعة يتواجد منتخب سويسرا في الصدارة ويمتلك في رصيده 27 نقطة، فيما يتواجد منتخب البرتغال في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 24 نقطة.

مشوار منتخب البرتغال في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

سويسرا 2-0 البرتغال

البرتغال 6-0 أندورا

جزر الفارو 0-6 البرتغال

البرتغال 4-1 لاتفيا

البرتغال 3-0 المجر

لاتفيا 0-3 البرتغال

البرتغال 5-1 جزر الفارو

المجر 0-1 البرتغال

أندورا 0-2 البرتغال

مشوار منتخب سويسرا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-