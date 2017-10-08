موعد مباراة بلجيكا وقبرص يوم الثلاثاء 10-10-2017 في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للتصفيات الأوروبية

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موعد مباراة بلجيكا وقبرص في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يستعد منتخب بلجيكا لإستقبال نظيره منتخب قبرص في مباراة شكلية بالنسبة للطرفين في يوم الثلاثاء الموافق لليوم العاشر من شهر أكتوبر الحالي في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثامنة في إطار الجولة العاشرة والآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة بلجيكا وقبرص:-

سوف تُقام مباراة بلجيكا وقبرص في يوم الثلاثاء الموافق لليوم العاشر من شهر أكتوبر الحالي في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا وقبرص:-

ستكون مباراة بلجيكا وقبرص منقولة حصرياً على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية.

أخر تحضيرات منتخب بلجيكا لمباراته أمام منتخب قبرص:-

سيدخل منتخب بلجيكا المواجهة عازماً على تحقيق إنتصاره التاسع في مشواره في التصفيات الأوروبية الحالية، وذلك على الرغم من أنه قد ضمن تأهله إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية بشكل رسمي، ولكن ذلك لن يمنعه بكل تأكيد من البحث عن إنتصار جديد من أجل إسعاد جماهيره وخاصة وأنه سيخوض المباراة على أرضه في العاصمة بروكسل.

وعلى صعيد جدول ترتيب المجموعة الثامنة يتزعم المنتخب البلجيكي الصدارة ويمتلك في رصيده 25 نقطة، والتي كان قد حققها من 8 إنتصارات في مقابل سقوطه في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط، أما المعدل التهديفي للمنتخب البلجيكي فكان أكثر من رائع حيث سجل 39 هدفاً وإستقبلت شباكه 6 أهداف فقط.

مشوار منتخب بلجيكا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

قبرص 0-3 بلجيكا

بلجيكا 4-0 البوسنة والهرسك

جبل طارق 0-6 بلجيكا

بلجيكا 8-1 إستونيا

بلجيكا 1-1 اليونان

إستونيا 0-2 بلجيكا

بلجيكا 9-0 جبل طارق

اليونان 1-2 بلجيكا

البوسنة والهرسك 3-4 بلجيكا

مشوار منتخب قبرص في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-