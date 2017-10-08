“شاشات العرض” تجتاح مراكز الشباب والميادين لعرض مباراة مصر أمام الكونغو

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تابع موقع مصر 365 استعداد المحافظات لمباراة المنتخب الوطني المصري أمام منتخب الكونغو الديمقراطية التي ستنطلق بعد قليل في إطار الجولة قبل الأخيرة من “التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها في الدولة الروسية خلال عام 2018”.

حيث انتشرت بشكل واضح شاشات العرض في جميع ميادين المحافظات المختلفة في جمهورية مصر العربية، حيث أعدت “مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان” إقامة 3 شاشات عرض كبيرة للجماهير ليتم نقل مباراة المنتخب الوطني اليوم.

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وصرح وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة أسوان “هاني رشدي” أنه تم وضع 3 شاشات عرض في مراكز شباب المحمودية ومركز شباب المدينة بالإضافة إلى مركز شباب بدر بمحافظة أسوان كما تقرر أيضا فتح “مراكز الشباب” على مستوى محافظة أسوان البالغ عددها مائة واثنين وتسعين مركز لمشاهدة المباراة تنفيذاً لتوجيهات المهندس “خالد عبدالعزيز” وزير الشباب والرياضة.

كما صرح وكيل الشباب والرياضة في محافظة بني سويف “أحمد سرور” أن مديرية الشباب والرياضة التابعة لمحافظة بني سويف قامت بالتعاون مع محافظة بني سويف بإدراج شاشات عرض ي مائة سبعة وعشرين مركز شباب ونادي وفتحها أمام الجماهير المصرية لمتابعة المباراة.

كما أعلن محافظ الوادي الجديد اليوم اللواء “محمد الزملوط” على إدراج خمس شاشات عرض في الميادين العامة والشوارع الرئيسية بالمحافظة لبث مباراة المنتخب الوطني المصري أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في الجولة القبل الأخير من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم لعام 2018 وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

كما أعلن وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة الأٌقصر “حفني بركات” أنه تم إصدار أوامر إلى اثنين وتسعين مركز شباب قائم في محافظة الأقصر لعرض مباراة المنتخب الوطني أمام الكونغو اليوم.

كما صرح محافظ مرسى مطروح اللواء “علاء أبوزيد” لمديرية الشباب والرياضة التابعة لمحافظة مرسى مطروح بإقامة عشر من شاشات العرض جميع مدن المحافظة لمتابعة مباراة المنتخب الوطني اليوم.

وصرح وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة الغربية “محمد إسماعيل” تعليمات لجميع مديري الإدارات الفرعية فتح “مراكز الشباب” للجماهير لمشاهدة المباراة اليوم وتشجيع ودعم المنتخب الوطني المصري.

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