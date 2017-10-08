التأهل لكأس العالم بعد انقطاع 28 سنة بسيناريو غير متوقع

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تأهلت المنتخب لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا بعد فوزها على نظيره الكونغولي 2-1 في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

فازت مصر على الكونغو بسيناريو غير متوقع على الإطلاق، بعد التعادل الإيجابي لكل فريق حتى الدقيقة 93 ليحقق هدف محمد صلاح الفوز بركلة جزاء وبذلك تصعد مصر الى كأس العالم لاول مرة منذ 28 عام.

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حسم الفريق المصري التأهل إلى نهائيات كأس العالم بعد أن وصل إلى النقطة 12 ليصبح في قمة المجموعة، وبذلك يتفوق على منتخب أوغندا الذي لم يحصد سوى ثمانية نقاط والمركز الثالث لغانا بست نقاط وأخيرا الكونغو بنقطة واحدة.

وستواجه مصر غانا في الجولة الأخيرة وستكون المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للفرقتين، بعد ان ضمنت مصر التأهل لكأس العالم لتكون ثاني منخب في القارة الافريقية يحسم الأمر بعد نيجيريا التي تأهلت بالفعل لكأس العالم مساء السبت.

وبدأ الشوط الضغط المصري على الكونغو في بداية المواجهة من خلال الثنائي رمضان صبحي ومحمد صلاح، ومحاولات أحمد حسن كوكا للضغط على دفاعات الكونغو.

جاء الهجوم الأول للكونغو في الدقيقة 32 بعد خطأ قاتل من أحمد فتحي، الذي مهد الكرة ل بيفوما لضربها من الصعب، ولكن هجوم أحمد حجازي عليه تحول إلى ركلة ركنية لم تستفيد الضيوف

عادت مصر للهجوم مرة أخرى في الدقائق الأخيرة من النصف الأول من المباراة بعد انطلاقة من رمضان صبحي من الجانب الأيسر لتحويلها عبر دفاع الكنوغو إلى ركنية ولكن لم تستفيد منها مصر.

وحصل محمد صلاح على ركلة حرة في الدقيقة 45 من خارج منطقة الجزاء ل، إلا أن الحارس أمسكها مرتين .

بدأ الشوط الثاني باستحواذ الفراعنة لكن دون خطر على المرمى الكونغولي، وضرب ركنية خطيرة تصدى لها الحضري في الدقيقة 47 .

وأخيرا، يكسر صلاح تعنت الكونغو في الدقيقة 63 بعد خطأ دفاعي قاتل، ويأخذ صلاح الكرة ويتقدم لمصر بهدف وضعه فوق حارس المرمى.

وكان الكونغوليون متعادلين في الدقيقة 87 بعد هدف بوكا أرنولد في شباك عصام الحضري.

وحصل الفريق المصري على ركلة جزاء في الدقيقة 92 بعد أن مرر أحمد حجازي الكرة إلى تريزيجيه الذي تعرض لعرقلة ليعلنها الحكم ضربة جزاء.

وقام محمد صلاح بوضع الكرة في الشباك في الدقيقة 93، ليكون هدف تأهل الفراعنة للمونديال.

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