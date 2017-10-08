ساويرس بعد تأهل الفراعنة :يا الف نهار ابيض يا مليون مبروك

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اعرب رجل الاعمال المصرى نجيب ساويرس عن سعادته بسبب تأهل المنتخب المصري لكرة القدم بطريقة رسمية لكأس العالم “المونديال” الذي سوف تتم إقامته في روسيا لعام 2018، وقد تم التأهل بطريقة رسمية بعد فوز مصر بالمباراة ضد الكونغو فى الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2018، حيث أن المنتخب المصري قد فاز بهدفين للاعب محمد صلاح مقابل هدف واحد للكونغو، وجاء الهدف الثاني لـ صلاح في الدقيقة الـ 93 من زمن المباراة.

وقد نشر نجيب ساويرس على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي العالمي “تويتر” صورة كوميدية للمرأة تزغرد بالطريقة المصرية ومكتوب”يا ألف نهار أبيض، يا مليون مبروك”.

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وكتب رجل الأعمال على صفحته ايضا في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صباح اليوم كلمات تشجيع للفريق المصري قائلا: صباح الخير والفرح يالا يا ابطال وصلونا للمونديال ”

وأوضح نجيب ساويرس رأيه في مدرب مصر الأرجنتيني هيكتور كوبر من خلال إحدى التغريدات قائلا: “إذا أردنا الاستمرار، فلن تسطيع ان نكمل معه”.

خلال المباراة احتفل نجيب ساويرس بهدف نجم مصر محمد صلاح، ضد الكونغو، في المباراة بين الفريقين في التصفيات لكأس العالم روسيا 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر تعيش حالة خاصة وتاريخية الليلة بعد أن استطاعت ان تتأهل مصر بطريقة رسمية لكأس العالم في روسيا لعام 2018 وذل التأهل تم بعد فوز مصر بهدفين مقابل هدف على جمهورية الكونغو في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، وذلك بعد أن تربعت على قمة المجموعة ب12 نقطة وتاليها أوغندا تسع نقاط ثم غانا ب6 نقاط واخيرا الكونغو في المركز الأخير بنقطة واحدة.

والجدير بالذكر ان مصر سوف تواجه غانا في اخر مباريات المجموعة وستكون المباراة تحصيل حاصل للفريقين وذلك بعد ان ضمنت مصر التأهل لكأس العالم وبذلك يكون المنتخب المصري ثاني منتخب في القارة الافريقية بعد منتخب نيجيريا التي تأهلت بالفعل يضمن التأهل لكأس العالم خلال اليوم السبت.

ويعد المنتخب المصري المنتخب رقم 14 على مستوى العالم الذي يحسم التأهل إلى البطولة التي سوف تقام في روسيا في 2018.

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