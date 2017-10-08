العالم يحتفل بمصر، العلم المصري يضيء برج خلفية وروسيا تهنئ الفراعنة

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رفع برج خليفة الموجود في امارة دبي بالامارات العربية المتحدة، أطول برج في العالم ألوان علم مصر، وقد تم رفع العالم على مدار البرج بعد فترة وجيزة من تأهل مصر لكأس العالم 2018، وبذلك تشارك الامارات الشعب المصري الفرحة بالتأهل لكأس العالم.

حيث قامت إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة، بإضاءة برج خليفة بالكامل بعلم مصر، للاحتفال بتأهيل الفريق.

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وقد احتفل المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الإمارات تتأهل مصر لكأس العالم 2018 في روسيا، وقد تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم 2018 في روسيا بعد هزيمة الكونغو 2،1 بهدفين لمحمد صلاح في المباراة التي تمت في استاد برج العرب في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

قاد محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري لكرة القدم، الفريق المصري إلى فوز 2،0 على الكونغوليين في مباراة في ملعب برج العرب في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لتصفيات كأس العالم 2018 مما جعل مصر تتأهل لكأس العالم بعد غياب دام 28 عاما.

ومن جهة أخرى قامت الصفحة الرسمية لكأس العالم في روسيا 2018، بالاحتفال بتأهل الفراعنة لكأس العالم وذلك بعد الفوز الصعب على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي لعبتها مصر في استاد برج العرب، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم.

وقد كتبت الصفحة الرسمية لكأس العالم روسا على موقع التواصل الاجتماعي العالمي”تويتر” “تهانينا للمصرين، مصر تتأهل رسميا لكأس العالم 2018 ، بهدف محمد صلاح في الدقيقة 95 استطاع الفراعنة أن يتأهلوا إلى كأس العالم في روسيا لعام 2018، مبروك لأم الدنيا و جميع المصريين “.

وتأهلت الفريق بعد أن اصبح قمة المجموعة الخامسة بعد خمس جولات من فعاليات المجموعة وقد حصد القمة بـ12 نقطة حققهم المنتخب الوطني من خلال أربعة انتصارات،حيث انتصر مرتين على منتخب الكونغو ذهابا وإيابا “2،1 و 1،صفر” وانتصار على غانا 2،0 وانتصار اخر على اوغندا 1،0 بينما حصل على هزيمة واحدة ضد أوغندا التي تحتل المرتبة الثانية مع 8 نقاط، بينما تأتي غانا في المركز الثالث بـ6 نقاط، وأخيرا الكونغو نقطة واحدة كأخر فريق في المجموعة.

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